La région Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’une place culturelle importante dans le monde du rugby comme dans l’histoire de TotalEnergies.

Que représente cette soirée pour vous ?

Cette soirée, qui est une étape sur le chemin vers cette Coupe du monde que tout le monde attend avec impatience, célèbre l'engagement de TotalEnergies au côté du monde du rugby. Le rugby fait partie intégrante de l'histoire de TotalEnergies. Mais aussi de celle de ses collaborateurs, puisque nombreux sont ceux jouent en amateur ou sont supporters de ce sport. En Nouvelle-Aquitaine, cette terre de rugby, la Compagnie est fière d’accompagner depuis plus de 30 ans, la Section Paloise et d’être partenaire majeur de la Coupe du monde en France, dont certains matchs se joueront à Bordeaux.

En quoi la Nouvelle-Aquitaine est-elle un territoire particulier pour TotalEnergies ?

Le Sud-Ouest, avec le bassin de Lacq dans les années 50, le centre scientifique et technique Jean-Féger (CSTJF) à Pau qui regroupe depuis 1985 nombre de nos chercheurs, ingénieurs et techniciens, font de la Nouvelle Aquitaine l'un des berceaux de la compagnie. Les identités culturelles fortes de cette région, qui s’expriment aussi dans le rugby des villages, en font une terre de diversité d’une richesse extraordinaire, qui fait écho à nos valeurs de respect de l’autre et de solidarité.

Justement, au-delà du rugby, quels sont les atouts de la région Nouvelle-Aquitaine dans le domaine des énergies ?

Elle est dotée de 3 atouts fondamentaux pour la transition énergétique. C'est la plus vaste région de France. Plus de 400 km entre les stades du Hameau et Marcel Deflandre. Elle dispose donc d’un potentiel foncier important pour développer des centrales photovoltaïques. TotalEnergies en exploite près d’une trentaine pouvant alimenter environ 200 000 habitants. C’est une façade maritime considérable de plus de 900 km, qui offre des perspectives en matière d’éolien en mer. Enfin c’est la plus grande région agricole de France, impliquant l’existence de gisements significatifs de déchets agricoles, qui constituent la matière première de la production de biogaz. Ça se traduit concrètement par l’ouverture en 2022 de notre 3ème unité dans la région, la bien nommée BioBéarn, qui est la plus grande de France. Les trois usines et le centre de R&D monde de Saft font de la région un centre de la filière batterie en France.

La Nouvelle-Aquitaine est donc un lieu incontournable de la transition énergétique, comme elle est incontournable pour le monde de l’ovalie ?...

Absolument, la transition énergétique passe par les territoires et par un large éventail de solutions. Pour réussir cette transformation du système énergétique, TotalEnergies partage avec le rugby une vision commune du collectif, où le collectif dépasse l’équipe et embrasse aussi les entraineurs, les préparateurs physiques, les familles, le milieu associatif, les collectivités locales. C’est une école de la vie. La Fondation TotalEnergies soutient ainsi en Nouvelle-Aquitaine l'association Drop de Béton, qui se donne pour objet d'utiliser le Rugby comme vecteur de l’insertion sociale et professionnelle, auprès des jeunes de quartiers prioritaires.