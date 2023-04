Découvrez la liste des arbitres retenus pour arbitrer les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup.

À Dublin, Wayne Barnes arbitrera la rencontre Leinster Rugby - Stade Toulousain, le samedi 29 avril, accompagné de Luke Pearce et Adam Leal. Le lendemain, c'est Jaco Peyper qui sera au sifflet de Stade Rochelais - Exeter Chiefs. Andrew Brace et Andrea Piardi seront à ses côtés.

Raynal et Disckson pour les demi-finales de Challenge Cup

C'est un staff 100% français qui arbitrera Scarlets - Glasgow Warriors le samedi 29 avril : Mathieu Raynal, assisté de Pierre Brousset et Tual Trainini. La rencontre RC Toulon - Benetton Rugby sera orchestré par Karl Dickson et ses assistants : Matthew Carley et Christophe Ridley.