Découvrez le XV de cette 22e journée du championnat avec trois Rochelais (Reus, Berjon et Hatherell), deux Toulousains (Flament et Mauvaka) ainsi que deux Parisiens (Macalou et Dakuwaqa).

Ce week-end les Rochelais de Ronan O'Gara ont brillé avec le jeune Hugo Reus associé à Thomas Berjon, chez les Toulousains auteurs d'une prestation collective renversante, c'est Thibaud Flament et Peato Mauvaka (capitaine) qui ont tiré leur épingle de jeu. Du côté du Stade français, c'est Macalou et Dakuwaqa qui ont fait la différence... Découvrez notre XV de la semaine avec Royaltiz !