Toujours aussi conquérant, Toulon n'a pas tremblé en remportant la mise face à Perpignan (37-15) à Mayol. Si les Catalans avaient démarré positivement, le RCT a tout bousculé sur son passage pour s'offrir un succès bonifié à l'ultime minute, et s'installer ainsi parmi les qualifiables face à des visiteurs réduits à 14 avant la pause après le carton rouge de Faasalele.

Toulon s'impose face à Perpignan (37-15) avec le bonus offensif dans un stade Mayol à guichets fermés pour le compte de la 28 ème journée du championnat de Top 14.

Alors que les tribunes étaient pleines, mais aussi garnies d'anciennes stars du club venues célébrer prochainement le Hall Of Fame du RCT, les Varois avaient pour mission de bien organiser les festivités en quelque sorte. Et pour tout dire, les prémices de ce duel furent délicats avec un essai de Sawailau en bout de ligne, récompensant l'initiative de l'USAP balle en main (0-7, 9 ème). Toulon accentuait gentiment la répartie par deux coups de pied de Biggar après plusieurs fautes sur les lignes des Catalans sur des lancements adverses près des 22 mètres (6-7, 23 ème). Le curseur montait un peu plus quand Tolofua inscrivait le premier essai des locaux après un travail de conservation et de fixation de ses coéquipiers de haute qualité (13-7, 30 ème).

Poussés par la ferveur du stade, les Varois prolongeaient cette domination d'ensemble, d'abord en dominant copieusement le secteur de la mêlée fermée puis en revenant inlassablement sur les 22 mètres des visiteurs. Paillaugue, encore dans les bons coups, profitait d'un égarement défensif près d'un ruck après un numéro de Luc depuis son aile, pour se faufiler derrière la ligne et donner des proportions plus larges au score (20-7, 36 ème). Perpignan perdra aussi un élément majeur avec Faasalele auteur d'un plaquage à l'épaule sur Rabut et un carton rouge inévitable qui risquerait de mettre dans l'inconfort ses coéquipiers pour la suite des événements. Toulon était alors en position idéale de propager et concrétiser cette hégémonie qui se dessinait.

Parisse assure l'ouverture des célébrations

Et cela fut loin d'être une sinécure tant les hommes de David Marty menaient la vie dure aux locaux. Approximatifs parfois, manquant de finesse dans la dernière passe, les Varois attendront un essai de Domon pour repartir de plus belle, suite à une longue possession dans le camp adverse (25-10, 53 ème). Serin l'imitera quelques instants plus tard, à la suite d'une outrageuse domination sur mêlée fermée (30-10, 59 ème). L'essai du bonus offensif dans l'escarcelle, que nenni puisque Montgaillard, après une pénalité jouée à la main, viendra refroidir ces ardeurs en marquant en force (30-15, 73 ème). Mais le salut de Toulon passera par un sang-froid de tous les instants dans les arrêts de jeu. Avec comme figure de proue, Parisse qui sera propulsé dans l'en-but pour retrouver la victoire bonifiée et faire rugir de plaisir toute une enceinte (37-15, 80 ème).



Toulon signe et persiste. Les résultats sont toujours aussi positifs et le succès face à Perpignan n'est qu'une illustration supplémentaire de l'état de forme exponentiel des Varois dans cette fin de saison qui autorise tous les rêves sur les deux tableaux à leur disposition.

L'USAP ne disputait pas son avenir immédiat à Mayol. Avec les JIFF comme alerte à combler et une réception hautement décisive la semaine prochaine du Racing 92, les Catalans concentreront leur énergie sur cette confrontation après avoir bataillé avec ses armes cet après-midi et en emmagasinant de l'expérience pour sauver le club dans l'élite.