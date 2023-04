Face à la presse, le manager de Toulon s'est montré satisfait de la victoire bonifiée, tout en espérant voir son équipe plus en maîtrise dans les prochaines semaines.

Comment analysez-vous ce succès face à Perpignan ?



Avant tout, ça finit bien. Je préfère rester positif. C’est comme gagner d’un point, ou perdre d’un point sur des rencontres décisives, une saison peut basculer sur un point de bonus. C’est pour ça que je parle de ça et je me pose une question. Est-ce qu’il y a six mois on l’aurait renversé ce match ? Honnêtement, on a eu des matchs comme ça, et à l’époque, on n’était pas capable d’aller chercher ce bonus. On a remonté le terrain sur 90 mètres en plusieurs temps. C’est une bonne chose. Avec Franck, ça fait des années qu’on entraîne… Franchement, tu apprends. Je découvre ce groupe. J’ai le sentiment terrible qu’on est notre propre adversaire. On peut faire mieux. On a fait du très moyen. À la pause, on n’était pas entrés dans ce match. On doit trouver le décodeur de ce groupe. On doit être meilleur, peu importe l’adversaire.



Qu’est-ce que vous auriez pu faire de mieux aujourd’hui ?



Ce groupe est formidable. On prend beaucoup de plaisir à les coacher. On doit trouver des clefs pour monter la dynamique collective. On doit trouver des ressorts pour mieux entrer dans le match. On manque de consistance. On se met la panique. Ça ne m’inquiète pas. On doit faire mieux avec Franck. Le stade était plein, avec des anciens joueurs, on doit être plus consistant. C’est tout. On doit trouver des solutions en tant que coach.



Avec un Mayol plein, des anciens joueurs présents, aviez-vous un surplus de pression ?



Je ne sais pas. Ça ne peut pas être dans une pression négative. Je n’espère pas. C’était génial que les mecs les rencontrent. J’espère qu’ils pourront échanger dans la semaine. J’espère qu’ils veulent échanger, il y a eu des mots forts avant la rencontre de cette génération. Ce n’est pas du cinéma. Pourquoi ces joueurs ont tant gagné ? Ce n’est pas que du talent. Il y avait quelque chose de spécial. S’ils peuvent donner quelques clefs pour créer quelque chose de spécial. On doit croire, plus profondément, dans une dynamique collective. Ça ne doit pas être un poids. C’est une transmission.

On vous écoute…



Les joueurs que vous voyez. Ils ont perdu des matchs. Ils ont loupé des bonus. Ils ont créé une dynamique collective où ils étaient là au moment clef. Cette équipe doit grandir sur ça. Ça concerne les joueurs. Il y a de l’envie, et le cœur. Il y a eu des attitudes. On avait beaucoup de talent, mais le talent ne suffit pas. J’ai eu la chance de les coacher. C’était incroyable.



Toulon est dans le Top 4. Qu’est-ce cela vous fait ?



On est quatrième. C’est la première fois de la saison. Ça, c’est bien. Il faut chercher ça. On doit avoir des ambitions élevées, mais avec la tête froide. Notre plus gros adversaire, ce n’est pas l’équipe d'en face, c’est nous-mêmes. C’est nous. On doit trouver des solutions. On ne peut pas faire une saison blanche. On n’a pas envie d’une saison blanche. On doit y aller.