Mahamoudou Diary auteur d'un doublé, Castres qui manque d'inspiration à l'extérieur, Clermont mauvais élève du championnat, 14 ans sans victoire à Mayol pour l'USAP, Bayonne fait tourner, Lyon n'est tombé que deux fois face à Toulouse... Découvrez les chiffres à connaître avant la 22ème journée de Top 14.

2 : À l'aller, Diary avait vu double

Au match aller, les Girondins s'étaient largement imposés face au Racing, au stade Chaban-Delmas (29-17). Au fil de cette rencontre comptant pour la septième journée de Top 14, le flanker Mahamadou Diaby avait d'ailleurs inscrit un doublé, laissant à Maxime Lucu et Matthieu Jalibert le soin de combler le score.

2 : Points pris par le CO loin de Pierre-Fabre

Avec seulement deux points pris en dix matchs, Castres est l'équipe de Top 14 la moins performante à l'extérieur cette saison. Le total se résume à deux bonus défensifs, glanés à Perpignan et à Toulouse. Les Tarnais ont encore trois occasions d'améliorer ce score. À Montpellier ce week-end puis à Pau et à Brive.

0 : Points à l'extérieur en quatre mois

Clermont est l'un des plus mauvais élèves du championnat à l'extérieur. Avec seulement une victoire depuis septembre, les Jaunards n'ont plus ramené un seul point d'un déplacement depuis le 23 décembre dernier, à Brive. Avant de penser à une victoire, les Clermontois seraient déjà bien inspirés de casser cette disette de quatre mois.

14 : Le nombre d'année pour retrouver trace d'un succès des Sang et Or à Mayol

Il faut remonter à mars 2009 pour trouver le signe d'un succès de l'USAP au Stade Mayol en Top 14. Les Catalans s'étaient imposés (29-32) dans le Var il y a plus de quatorze ans, grâce notamment à un drop dans les arrêts de jeu de David Mélé qui avait offert le succès aux Sang et Or. C'était quelques semaines avant l'obtention du Brennus face à Clermont lors d'une saison légendaire pour tout un club.

8 : Changements dans le groupe de Bayonne

Ce sont huit changements dans le groupe des vingt-trois qui ont été opérés par rapport au dernier match face à Pau. Ce sont surtout des blessés qui ont contraint le staff à faire tourner l'effectif. On notera le premier match en tant que titulaire de Tom Spring. Le petit frère de Max avait toutefois disputé sa première rencontre de Top 14, à Toulon, lors de la première journée, avec le numéro 22 sur le dos.

2 : Défaites de Lyon lors des dix dernières confrontations face à Toulouse

Le nombre de défaites de Lyon contre le Stade Toulousain lors des dix derniers matchs entre les deux équipes s'élève à deux. Les Lyonnais l'ont emporté à sept reprises pour un match nul. En déplacement, les Lyonnais restent toutefois sur une défaite le 27 mars 2022 (27-19) contre une équipe toulousaine qui évoluait sans ses internationaux au sortir du Tournoi.