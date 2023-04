Ce week-end se déroulera la 22ème journée du Top 14. Pour celle-ci, on retrouvera notamment le choc Toulouse-Lyon en clôture, dimanche soir. La rédaction de Rugbyrama ne voit qu'un seul succès à l'extérieur, celui du Stade français à Brive. Toulon se bonifie contre l'Usap quand Lyon accroche Toulouse.

Racing 92 - Bordeaux-Bègles

C’est sur la pelouse du Stade Bollaert de Lens que Racingmen et Bordelo-Béglais vont croiser le fer. Actuellement hors du top 6, les Franciliens n’ont pas d’autre choix que de s’imposer face aux Girondins pour ne pas laisser le train pour les phases finales s’éloigner. Victorieux sur le terrain du Stade français lors de la dernière journée, les Ciel et Blanc ont l’occasion d’enchaîner face à une UBB qui reste, elle, sur une déculottée subie à domicile contre La Rochelle. Cette rencontre sent la poudre et il semblerait que les coéquipiers de Gaël Fickou, de retour, partent avec une petite longueur d’avance.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Brive - Stade français

Le match de la dernière chance, ou presque, pour le CAB. Sur une série de six défaites de rang en championnat, les Corréziens accusent un retard de neuf points sur la treizième place, et onze sur la douzième. Alors cette réception du Stade français est capitale pour continuer à espérer. En face, malgré leur défaite face au Racing 92, les Parisiens sont encore sur le podium et ont besoin des quatre points pour rester bien au chaud dans les six. Sans Morgan Parra, les Soldats roses devront trouver les ressources pour ramener les quatre points du Stadium Municipal.

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour Brive

Montpellier - Castres

À regarder le classement du plus près, difficile de croire que MHR-CO était l’affiche de la dernière finale du Top 14. Actuellement, les Héraultais sont neuvièmes, les Tarnais onzièmes et toujours à la lutte pour le maintien. Selon toute vraisemblance, Castres devrait débarquer du côté du GGL Stadium avec une équipe remaniée. Une aubaine pour les joueurs de Philippe Saint-André qui, après avoir fait tomber Clermont et l’Usap, doivent enchaîner les succès pour espérer disputer les phases finales. Et cela passe par un bon match face aux Castrais ce samedi.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Toulon - Perpignan

Le RCT est l’équipe en forme du moment en Top 14. Décevants en début d’exercice, les Toulonnais ont récemment retrouvé des forces, et ça se voit. Qualifiés pour les demi-finales de la Challenge Cup, ils sont toujours à la lutte pour une qualification et occupent avant cette vingt-deuxième journée la sixième position. La dynamique est toute autre pour les Catalans qui restent sur un revers frustrant à Aimé-Giral face à Montpellier. En position de barragiste avant de se déplacer à Mayol, l’Usap ne joue pas sa survie dans le Var, mais plutôt lors de ses prochaines réceptions.

Notre pronostic : victoire de Toulon avec le bonus offensif

Pau - Clermont

Victorieuse de Bayonne du côté d’Anoeta il y a trois semaines, la Section paloise a l’occasion de se donner de l’air en fond de grille avec la réception de Clermont. Avec seulement deux points d’avance sur Perpignan, les Béarnais verraient forcément d’un bon œil une deuxième victoire de suite. Face à eux, les protégés de Sébastien Piqueronies vont retrouver des Clermontois qui n’ont pas dit leur dernier mot dans la course au top 6, ou du moins pour celle de la huitième place, qualificative pour la Champions Cup.

Notre pronostic : victoire paloise

La Rochelle - Bayonne

Une semaine après une nouvelle qualification pour le dernier carré de Champions Cup, les Rochelais retrouvent leur antre de Marcel-Deflandre. Privés pour l’occasion de Grégory Alldritt, mis au repos, les Maritimes doivent consolider leur deuxième place, avec la possibilité de se rapprocher de Toulouse en tête du classement. De l’autre côté, les Bayonnais ont pris un gros coup sur la tête après leur défaite à Saint-Sébastien face à Pau. Huitième avant cette journée, l’épatant promu basque est à la recherche d’un nouvel exploit pour se relancer. Pas sûr que les Jaune et Noir l’entendent de cette oreille…

Notre pronostic : succès de La Rochelle

Toulouse - Lyon

Le Stade toulousain marche sur l’eau en ce moment. Conquérants en coupe d’Europe, les Haut-Garonnais le sont tout autant en championnat, leaders avec un petit matelas d’avance sur la deuxième place. Alors pour la réception de Lyon, certains internationaux devraient être laissés au repos, ce qui ne devrait pas empêcher Ugo Mola d’aligner un quinze de départ plus que compétitif. Outsiders pour l’occasion, les Lyonnais sont quatrièmes avant cette rencontre et ne seraient pas contre une énorme performance pour intégrer le podium.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Lyon