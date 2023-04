En direct. Colomiers - Rouen : suivez le match de la 28ème journée de Pro D2

Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la rencontre de la 28ème journée de Pro D2 et l'opposition entre Colomiers et Rouen.

Colomiers reste sur trois défaites consécutives et avec huit points de retard sur le 6ème, a largement compromis ses chances de disputer les phases finales.

Rouen est dans une situation difficile au classement et n'a plus que trois points d'avance sur la zone rouge.

Rouen n'a plus gagné depuis fin février et une victoire contre Massy (25-20) et reste sur trois défaites et deux nuls.