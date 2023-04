Sponsor officiel de la Section paloise et de la Coupe du monde 2023, TotalEnergies se tourne vers le rugby amateur et lance un défi inédit à tous les clubs régionaux et de jeunes : aller le plus loin possible en phase finale pour recevoir une dotation de matériel pour la saison prochaine.

Entre Midi Olympique et le rugby amateur, la passion grandit d’année en année depuis quatre-vingt-dix ans. Jusqu’à la dernière division régionale, le journal au papier jaune présente les enjeux des matchs, en donne les résultats et met des coups de projecteur sur les belles histoires qui font que notre sport est unique. D’autant plus après les années de pandémie qui ont mis un coup au rugby des régions, il est bon de revenir le dimanche dans les tribunes et le long de la main courante pour assister aux rencontres de l’équipe locale. Dans ces moments-là, la vie associative est sublimée par cet engagement et cette ferveur au bord des terrains. Comme chaque année, votre bihebdomadaire se met sur son 31 à l’occasion des phases finales.

Le "TotalEnergies Rugby Challenge amateur" est lancé !

"Cela répond aux attentes concrètes des clubs"

Pour l’occasion, TotalEnergies a décidé de se joindre à la fête. En cette année 2023 charnière pour "tous les rugbys", la compagnie internationale offre à l’horizon des phases finales un dispositif tout à fait novateur pour le rugby amateur. Toutes les équipes qui se qualifieront pour les quarts de finale des catégories concernées (lire le règlement ci-dessous) obtiendront une dotation de matériel de la part de TotalEnergies. "Nous avons décidé de proposer un dispositif très concret", annonce Pascal Breton, responsable du partenariat Coupe du monde de rugby chez TotalEnergies. "Ainsi, TotalEnergies proposera, par exemple, des ballons, des maillots d’entraînement, des roues de plaquage, des sacs pour les chaussures et j’en passe… Ça, ce sont des preuves de notre engagement pour les clubs amateurs et c’est ce dont ils ont besoin."

Après les quarts, plus les clubs iront loin, plus ils seront récompensés par le « TotalEnergies Rugby Challenge ». Les clubs concernés par ce dispositif évoluent en Régionales 1, 2 et 3 pour les seniors ; en M18 Nationaux pour les juniors ; et pour les féminines, en Fédérales 1 et 2 ainsi qu’en M18 Fédérale Accession. Cela fait un total de trois-cent trente-deux clubs amateurs concernés et soixante-douze qui pourront bénéficier des équipements. "TotalEnergies souhaitait descendre au plus fin de la granulométrie des clubs, révèle Pascal Breton. Il nous paraissait indispensable d’inclure, au même titre, les catégories féminines et masculines. Sans oublier l’engagement pour la jeunesse qui nous est cher. Même si ce n’est pas les tout-petits, les moins de 18 ans restent en connexion avec leurs clubs formateurs. Ils n’ont pas été complètement aspirés par les clubs totémiques des régions. Ils ont, quelque part, un rôle d’ambassadeur par rapport aux copains qui sont restés dans les clubs formateurs."

Laisser un héritage aux clubs amateurs

Ainsi, l’opération va débuter ce week-end avec le début des phases finales des juniors, qui ouvrent le bal de ces matchs printaniers à élimination directe (lire ci-dessous). "Les dotations que nous proposons dans le cadre de ce Challenge sont utiles et correspondent aux attentes très concrètes des clubs tout en servant la collectivité. Ce n’est pas une distinction individuelle, c’est l’intégralité du club qui en profitera, grâce à l’équipe qui réalisera un bon parcours." Par ce geste, TotalEnergies veut s’inscrire dans la durée pour le rugby amateur car les équipements seront utilisés sur plusieurs années. Ainsi, même après la Coupe du monde 2023, dont la compagnie est sponsor officiel, TotalEnergies laissera une trace au rugby régional. "La distribution du matériel se ferait au début de la prochaine saison. L’idée est vraiment de laisser un héritage : même quand la Coupe du monde sera passée, l’histoire continuera."

Le symbole est fort pour TotalEnergies. En plus de soutenir le Mondial en septembre, l’entreprise est partenaire majeur de Pau (Top 14) depuis plus de trente ans. Cette opération est l’opportunité de « compléter » son soutien au rugby en se tournant vers les amateurs : "Notre histoire avec la Section paloise s’est renforcée au fil des ans. Aujourd’hui, on passe à une étape supplémentaire en profitant de l’année de la Coupe du monde qui met en exergue les nations et les grandes stars, pour en montrer les racines, celles qui font l’excellence du rugby français."

Règlement du Challenge en trois points Les équipes qualifiées pour les quarts, demies et finales des championnats de France de Régionale 1, Régionale 2, Régionale 3 (masculin seniors), Juniors nationaux (U18), Fédérale 1 féminine, Fédérale 2 féminine et Fédérale féminines juniors (U18 Accession) seront récompensées par une dotation matérielle offerte par TotalEnergies.

Dans l’éventualité où plusieurs équipes d’un même club se qualifient pour les quarts de finale de leur championnat respectif, une seule équipe par club sera récompensée ; l’équipe qui sera allée le plus loin sera retenue pour l’attribution de la dotation.

La remise des dotations se fera après la Coupe du monde 2023.



Pascal Breton : "Les valeurs du rugby font partie de l’ADN de TotalEnergies"

Pascal Breton, responsable du partenariat Coupe du monde France 2023 à TotalEnergies, explique pourquoi TotalEnergies a souhaité s’investir dans les clubs amateurs en cette année charnière pour le rugby.

Quelle est l’origine de cette campagne auprès du rugby amateur ?

À travers les valeurs que nous partageons avec le rugby, je dirais que ce sport fait partie de l’ADN de TotalEnergies. C’est d’ailleurs pour cela que l’on sponsorise de façon majeure la Section paloise depuis 1988. Mais notre choix du rugby amateur, c’est à la fois continuer la fête de la Coupe du monde et regarder au-delà des grands clubs professionnels ou de l’équipe de France. Ces clubs ou la sélection qui cumulent de beaux succès se construisent grâce au travail en amont des personnes qui font vivre les clubs amateurs partout en France, dans nos villages et nos campagnes. Non seulement ils doivent participer à la fête mais ils doivent aussi en bénéficier pour continuer à nourrir ce qui fait actuellement la fierté de tous les supporters du rugby. En les aidant, on favorise le développement de la pratique tout comme on contribue à l’éclosion des prochaines générations des plus grands joueurs.



Pour vous, même en 2023 qui est l’année de la compétition reine des nations, le rugby est avant tout celui des territoires ?

Grégory Alldritt et Antoine Dupont l’ont bien dit lors des Oscars Midi Olympique. Ils sont tous les deux d’Auch et cette appartenance est quelque chose qui leur est cher. Notre génération a encore le regard tourné vers ses racines. Et le parallèle est intéressant avec TotalEnergies. Cette grande compagnie multi-énergies n’existe que par un ancrage de proximité au sein des territoires : avec 35 000 collaborateurs et des sites partout en France, TotalEnergies est chaque jour au plus près du terrain. C’est ce qui fait le fondement et la réalité de notre compagnie.



Le Challenge touchera-t-il donc tous les territoires ?

Tout à fait ! Trois cent trente-deux clubs de toutes les régions sont concernés, pas seulement en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Et quand on parle de clubs amateurs, on ne parle pas seulement des joueurs, cela bénéficiera à tout l’écosystème du club avec notamment ses éducateurs et bénévoles. Là aussi on retrouve les valeurs de partage et d’héritage.

C‘est une magnifique occasion d’illustrer notre ancrage territorial, dans l’ensemble des régions. Nous avons notre propre défi : réussir la transition énergétique et atteindre la neutralité carbone en 2050. Et comme au rugby, cela se fera en jouant collectif, avec l’ensemble des acteurs et des parties prenantes des territoires.



Avec la Section paloise et la Coupe du monde 2023, TotalEnergies est très lié au rugby…

Oui nous partageons les valeurs rugby et cette culture du rugby de territoire qui nous rapproche du grand public et de toutes nos parties prenantes autour d’une passion commune. Les soirées TotalEnergies Rugby Team organisées en régions avec Midi Olympique le prouvent : nous sommes tous, avant tout, des fans de rugby. Dans le cadre de notre partenariat avec la Section paloise, on observe avec plaisir qu’aux matchs, tous les week-ends, toutes les facettes de la société se rassemblent et la convivialité même entre supporters d’équipes adverses est toujours de mise. Ce partage est une notion essentielle pour TotalEnergies.



Était-il important que ce Challenge ait un caractère durable ?

Le matériel sera distribué au début de la prochaine saison, juste après la Coupe du monde, ce qui fait un épilogue sympa ! On espère que le Mondial sera un catalyseur pour attirer encore davantage de nouveaux licenciés et c’est bien là que les clubs amateurs ont besoin de soutien.



En étant implanté dans des régions culturellement très « rugby », est-ce que cet engagement répond aussi à des passions en interne ?

Nous sommes convaincus que ce Challenge touchera tous nos collaborateurs. Beaucoup d’entre eux sont passionnés de rugby, j’en ai plein autour de moi. Certains y jouent, parfois ce sont leurs enfants, d’autres aussi sont bénévoles dans les clubs. C’est un moyen de tisser des liens supplémentaires avec nos salariés, partout en France, autour de cette même passion. Ils apprécient le fait que l’on soit engagé pour la Coupe du monde, la Section paloise mais aussi pour le rugby amateur en général. Cela va renforcer la fierté de nos collaborateurs.