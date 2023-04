C’est jeudi matin que le FCG a présenté l’évolution de sa gouvernance pour la saison prochaine. Démissionnaire de son poste de manager en décembre, Fabien Gengenbacher va finalement endosser un rôle de président salarié la saison prochaine.

Le suspense a pris fin jeudi matin, dans les salons du stade Lesdiguières. L’actuel président du FCG Nicolas Cuynat quittera bien ses fonctions à l’issue de la saison. Quant à l’identité de son remplaçant, c’est un véritable coup de théâtre qu’a réservé le club, qui a annoncé que son actuel manager Fabien Gengenbacher, démissionnaire de son poste, allait finalement rester au club comme… président salarié ! Une annonce effectuée par le président du Conseil de Surveillance Laurent Pélissier, désireux de "renforcer le professionnalisme du club. Aujourd’hui, il est très compliqué d’être président d’un club de ce niveau et diriger sa propre entreprise. C’est pour cela que nous avons décidé de nous diriger vers un président salarié, et ça a été un grand plaisir pour nous que fabien accepte ce nouveau rôle."

Un rôle pour lequel Gengenbacher sera "secondé" par Patrick Goffi, ancien président du club de 1997 à 2002, qui a non seulement contribué à permettre au club de passer le cut de la CCCP mais va aussi se réinvestir au niveau sportif. "Lorsque Laurent m’a sollicité au départ, c’était pour prendre la présidence, expliquait Goffi. Aussi, je lui ai proposé cette autre solution d’un président salarié. Je patronnerai le niveau sportif comme Laurent patronnera l’administratif, mais il était important pour nous d’avoir quelqu’un pour gérer le quotidien, ce qui a un peu manqué ces derniers mois. On va mettre en place une vraie structure professionnelles, ce qui ne veut pas dire que je ne serai pas très proche et directif, comme Laurent le sera pour l’administratif. Mais fabien a tout pour qu’on lui fasse confiance dans ce nouveau rôle."

Des fonds propres renforcés

Au niveau du staff ? Comme annoncé dans ces colonnes, c’est bien Aubin Hueber qui occupera la fonction de manager tandis que Patrick Pézery succédera à Aubin Hueber comme entraîneur des avants. Quant à la question épineuse des finances, si les difficultés actuelles n’ont pas été éludées, les dirigeants du FCG se sont voulus volontairement très rassurants vis-à-vis de la saison prochaine où les relatons avec la CCCP devraient être « normalisées », quel que soit le niveau auquel le club évoluera. "Nous allons mobiliser les tissus économiques grenoblois, expliquait Laurent Pélissier. Il faut renforcer nos fonds propres, mais ça rentre dans nos plans. Ce qui est important, c’est que nos fonds propres vont être en cohérence avec notre projet sportif. On attend de savoir le niveau auquel nous allons évoluer pour déterminer le niveau d’engagement nécessaire pour jouer une saison conforme à nos objectifs. Si nous devons évoluer en Pro D2, le budget sera le même que cette saison. Et si montée il devait y avoir, nous effectuerons l’augmentation de capital nécessaire pour permettre au club d’évoluer en Top 14. Ce que l’on peut dire, c’est que tous les moyens supplémentaires seront mis sur le sportif."

De quoi passer (enfin) à autre chose, et se concentrer sur une fin de saison palpitante sur le plan sportif.