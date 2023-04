La fédération japonaise a annoncé mercredi son souhait d'organiser la Coupe du monde en 2035, seize ans après leur première édition.

Et si le Japon accueillait à nouveau la Coupe du monde en 2035 ? C'est en tout cas le souhait du président de la fédération nippone, Kensuke Iwabuchi.

M. Iwabuchi a annoncé avoir déjà pris les devants et informé World Rugby de son envie d'accueillir à nouveau la compétition masculine en 2035, et la compétition féminine en 2037. "Nous voulons le faire au plus tôt", a-t-il affirmé. Les conditions d'attribution doivent encore être examinées.

En 2019, le Japon est l'un des premiers pays hôte hors nations traditionnellement connues pour leur pratique du rugby à recevoir la Coupe du monde. Compétition lors de laquelle le XV nippon, également appelé les "Fleurs Braves", avait créé la surprise en battant notamment l'Irlande et l'Écosse en phase de poule, atteignant les quarts de finale.

Atteindre les sommets

Kensuke Iwabuchi ne cache pas ses ambitions : le président a clairement exprimé sa volonté de voir le Japon "numéro 1 au monde" d'ici 2035. Actuellement dixième au classement mondial, le Japon n'est qu'à un point du Pays de Galles. Le XV nippon devra donc sacrément performer lors de la prochaine Coupe du monde en France, s'il veut satisfaire les envies de son président. Le Japon jouera ses matchs de poules face à l'Argentine, le Chili, l'Angleterre et les Samoas.

D'ici 2035, deux autres éditions du Mondial sont d'ores et déjà prévues : en Australie en 2027, et aux États-Unis en 2031. Les deux pays hôtes ont également hérité de la compétition féminine, respectivement en 2029 et 2034.