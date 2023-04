Ce mardi 11 avril, la billetterie de La Rochelle - Exeter connaît un immense succès. Plus de 23 000 places ont déjà été vendues sur les 42 000 totales du Matmut Atlantique de Bordeaux. Si quelques couacs ont agacé les supporters rochelais ce matin, la fête devrait bien battre son plein le 30 avril prochain.

Les supporters rochelais et exonians sont déjà très nombreux à avoir acquis leur précieux sésame pour le choc de Champions Cup qui se profile le 30 avril prochain au stade Matmut Atlantique. En effet, la billetterie a connu un immense succès et plus de 23 000 billets sont partis, sur les 42 000 disponibles. Au début de la vente, plus de 1000 billets étaient achetés chaque quart d'heure ! Avant que le débit ne baisse au fil de la journée et atteigne le score qu'on connaît.

C'est un succès criant qui pourtant n'était pas gagné d'avance au vu des commentaires en dessous de l'annonce de l'ouverture de la billetterie. "À 10h, le site nous met déjà en attente" s'agace un passionné de la Rochelle. "J’étais à 40% (de progression), je suis retombé à 0% sans que je rafraîchisse je suis dégoûté. J’y suis depuis 9h40" tweete un second. Alors qu'un autre aficionado des Maritimes conseille : "Il ne faut pas passer par la billetterie du site du Stade mais il faut directement accéder au site de la LNR via le lien envoyé par mail par le Stade. Il n'y a pas d'attente et beaucoup de places disponibles !". À 18h, le temps d'attente pour accéder à sa place environnait les 10 minutes. Avec ces chiffres à l'heure actuelle, il y a peu de doutes que le stade des Girondins de Bordeaux sera comble. Et que la fête du rugby aura bien lieu.