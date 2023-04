Une légende irlandaise encense un incroyable Antoine Dupont pendant que Sexton exprime ses regrets d’avoir quitté le Leinster pour signé au Racing 92. Siya Kolisi est lui fan du public toulousain alors que Mignoni compte sur ses hommes pour avoir la rage de vaincre. Le meilleur des déclas du week-end avec un casting XXL !

Mark McCall (Saracens) : "Je ne sais pas si La Rochelle est la meilleure équipe d’Europe"

Vaincu par le Stade rochelais ce dimanche après-midi en quart de finale de Champions Cup, le manager des Saracens Mark McCall n'a pas eu l'impression d'être face à la meilleure équipe d'Europe. Pourtant dominé et notamment dans les phases de combat, le boss des "Sarries" trouve que deux des autres demi-finalistes sont supérieurs à la formation de l'Atlantique. "Ils ont fait leur meilleur match et nous savions qu'ils le feraient. Après tout, c'est une grande équipe et ce sont les champions d'Europe. Si vous voulez jouer contre eux, vous devez être incroyablement précis et nous ne l'avons pas été. [...] Je ne sais pas s'ils sont la meilleure équipe d'Europe ou les favoris pour la gagner à nouveau. Toulouse et le Leinster sont des équipes exceptionnelles", a-t-il expliqué.

Sexton : "J'aurais préféré être l'homme d'un club"

Dans un entretien accordé au média britannique The Times, le légendaire demi-d'ouverture de l'Irlande (37 ans ; 111 sélections) a expliqué qu'il aurait aimé être l'homme d'un seul club plutôt que de partir au Racing 92 (2013-2015). "J'aurais aimé que les 40 matchs que j'ai joués avec le Racing 92 soient pour le Leinster. Je le vois de deux manières. Je suis fier d'avoir beaucoup gagné avec Leinster. J'ai aussi commencé relativement tard car il m'a fallu du temps pour entrer dans l'équipe. Je serais juste plus heureux d'avoir un CV avec plus de 230 matchs pour Leinster. Et j'aurais préféré être l'homme d'un club".

Kolisi : "J'en ai eu des frissons"

En conférence de presse après la défaite des siens contre Toulouse, le troisième ligne sud-africain est revenu sur l'ambiance dans les tribunes de l'antre haut-garonnais. Et il n'a pas tari d'éloges envers le public rouge et noir : "J'en ai eu des frissons, honnêtement. J'ai joué dans bien des stades mais ici c'est wouaw ! Quand on est arrivé en bus avant le match, énormément de monde attendait le long des barrières, c'était incroyable. Ça en dit beaucoup sur le club. Les supporters portent les joueurs avec un soutien sans faille. C'est beau à voir. On savait à quoi s'attendre face à ce Stade toulousain. C'est dur d'avoir perdu mais c'est un des plus beaux endroits où j'ai joué."

O'Driscoll : "Dupont est sur une autre planète"

Antoine Dupont a reçu les félicitations appuyées de Brian O'Driscoll. La légende du rugby irlandais (44 ans ; 133 sélections) s'est fendue d'un tweet à l'issue de la victoire époustouflante du Stade toulousain face aux Sharks de Durban (54-20). "Dupont est sur une autre planète. Il réussit littéralement tout ce qu'il entreprend et de manière efficace". Auteur de quatre passes décisives, le capitaine de Toulouse et du XV de France a plané sur le match avec une maîtrise des temps forts. En mai 2022, Brian O'Driscoll vantait déjà les mérites d'Antoine Dupont dans Midi Olympique.

Mignoni : "Il faut avoir le goût du sang dans la bouche"

Pierre Mignoni était forcément heureux après la qualification de ses protégés contre Lyon. Ils rejoignent donc le dernier carré où ils affronteront Trévise. Pour autant, en conférence de presse, il tient à rester sur ses gardes. "Je pense qu’il faut apprendre un petit peu de la saison dernière par exemple, gagner c’est bien, c’est très important pour la confiance mais ce qui m’intéresse c’est la dynamique collective. Pourquoi on gagne, pourquoi plus de 40 joueurs sont mobilisés ? Si on comprend ça, on sera capable d’aller chercher quelque chose je l’espère en fin de saison. Si on manque d’humilité et qu’on oublie ça on deviendra une équipe quelconque alors qu’on est capable d’être une équipe très offensive, très solidaire. Il faut avoir le goût du sang dans la bouche et ne pas s’arrêter à des victoires ou à des défaites. On s’approche de la fin, on va changer de compétition donc on va avoir besoin de victoires mais aussi d’attitudes et de comportements."