Le Stade rochelais a décroché ce dimanche sa 14e victoire d'affilée en Champions Cup. C'est le record de la compétition.

Les Rochelais ont écarté les Saracens en quart de finale ce dimanche. En plus d'avoir composté leur billet pour la demie, qui sera leur troisième d'affilée en Champions Cup, ils ont battu le record de victoires d'affilée dans cette même compétition. C'était la quatorzième et elle permet de passer devant... les Saracens, qui avaient soulevé le trophée deux fois d'affilée en 2016 et 2017 ; et le Munster de Ronan O'Gara, aujourd'hui manager du club.

Ironie du sort, la dernière équipe étrangère à avoir battu les actuels tenants du titre est Exeter. C'était le 16 novembre 2019. Les Chiefs sont leurs prochains adversaires en demi-finale au Matmut Atlantique de Bordeaux le 30 avril prochain.