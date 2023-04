Auteur d'un doublé face à Mont-de-Marsan, Romain Trouilloud a été inarrêtable au centre de l'attaque grenobloise.

On ne l’arrêtait plus, Romain Trouilloud. Déchaîné, à l’image de ses partenaires, au point de haranguer à la frontière de l’hystérie les tribunes du stade des Alpes, jusqu’à s’attirer les foudres de son capitaine Steeve Blanc-Mappaz. "Il m’a dit de me calmer mais je n’y arrivais pas, souriait le jeune trois-quarts centre. J’étais en transe, j’exultais dans tous les sens, le stade était en folie, on ne s’entendait plus… " Il faut dire que le joueur formé à la Bièvre y était évidemment pour quelque chose, auteur de dix-neuf points dont seize en moins de cinq minutes.

Un doublé et une remontée

Auteur d’un doublé dans le money-time au stade des Alpes, Romain Trouilloud a ainsi incarné à merveille la furia des Alpins pour terrasser Mont-de-Marsan dans un finish incroyable, pointant son premier essai en débordement en tirant les fruits d’un superbe travail de son capitaine, puis en cinglant en plein milieu du terrain à hauteur de son demi de mêlée Felipe Ezcurra pour plonger au pied des poteaux, après une gigantesque percée de son talonneur Mathis Sarragallet.

En bas comme en haut du tableau, cette 27ème journée de #ProD2 nous a donné de nombreux enseignements à tirer ! \u2b07\ufe0fhttps://t.co/nBImJrOdYp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 7, 2023

"Quel pied c’était, ça fait tellement plaisir. Il y a des matchs où c’est dur, et en quelques minutes, tout te réussit. Là, tout nous a réussi à la fin. Forcément, on ressent une énorme fierté car au-delà de ma performance personnelle, ce qu’il faut retenir, c’est surtout l’état d’esprit de ce groupe. Des titulaires aux remplaçants, tout le monde a été plus qu’à la hauteur". Et c’est tout le FCG qui s’en félicite…