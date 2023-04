Ce samedi, les Sharks de Durban ont été corrigés par le Stade toulousain en quart de finale de Champions Cup. Un revers 54-20 qui a forcément laissé des regrets au capitaine sud-africain, Siya Kolisi. À l'issue de la rencontre, le champion de monde 2019 a tout de même rendu un vibrant hommage au public rouge et noir.

En plus d'être une légend du ballon ovale, Siya Kolisi est beau joueur. Ce samedi, ses protégés ont été féssés sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Après avoir fait jeu égal pendant un peu plus d'une heure avec Toulouse, les Sharks de Durban ont explosé en plein vol pour finalement encaisser la bagatelle de 54 points.

En conférence de presse, le troisième ligne sud-africain est revenu sur l'ambiance dans les tribunes de l'antre haut-garonnais, et il n'a pas tari d'éloges envers le public rouge et noir : "J'en ai eu des frissons, honnêtement. J'ai joué dans bien des stades mais ici c'est wouaw ! Quand on est arrivé en bus avant le match, énormément de monde attendait le long des barrières, c'était incroyable. Ça en dit beaucoup sur le club. Les supporters portent les joueurs avec un soutien sans faille. C'est beau à voir. On savait à quoi s'attendre face à ce Stade toulousain. C'est dur d'avoir perdu mais c'est un des plus beaux endroits où j'ai joué."

"Toute la ville aime le rugby"

Au-delà du public présent dans les tribunes, c'est la Ville rose toute entière qui a bluffé Kolisi. Le capitaine des Sprongboks a adoré l'atmosphère qui règne en ce moment autour du Stade toulousain : "Dans le centre-ville, tu croises énormément de personnes avec le maillot du club sur les épaules, vieux comme jeunes. Tout le monde pousse derrière son équipe, où que nous allions dans Toulouse, ils aiment le rugby. Ils nous ont très bien acueillis et à la fin, ils nous ont bien fait savoir que nous avions perdu (rires)."

La saison prochaine, Siya Kolisi aura peut-être l'occasion de refouler cette pelouse du Stade Ernest-Wallon puisqu'il évoluera sous les couleurs du Racing 92 après la Coupe du monde 2023.