Dans ce succès leinstermen (55-24) contre les Tigres de Leicester, un homme en particulier a su calmer les félins d'entrée de jeu. Le centre Garry Ringrose a ébloui l'Aviva Stadium de sa classe pour amener ses partenaires en demi-finale.

0 ? C'est le nombre de ballons qu'ont touché les Anglais sur cette première action incisive qui aboutira au premier essai du match. 72 secondes ? Et bien, c'est le temps qu'a mis Garry Ringrose pour débloquer son compteur d'essais et montrer que le boss était de retour en pleine forme. Parce que oui, le trois-quart centre irlandais, élu homme du match sans aucune contestation possible, a époustouflé son monde ce vendredi soir dans l'écrin de l'Aviva Stadium (Dulbin). Prestation d'autant plus impressionnante qu'il revenait de convalescence suite à son violent choc à la tête subi contre l'Écosse le 12 mars dernier. Son manager Leo Cullen était d'ailleurs encore ébahi des œuvres de son protégé après la rencontre. "Il a été absolument phénoménal, n'est-ce pas ?" a-t-il demandé aux journalistes irlandais. "Sa capacité à battre les défenseurs, ses lignes de courses tranchantes... Je l'ai trouvé exceptionnel !" admirait le boss de la province.

Des statistiques impressionnantes

D'abord parfaitement servi par ses partenaires sur des lancements millimétrés comme le Leinster en a l'habitude, il a frappé par deux fois (2' et 16') dans ce quart de finale de Champions Cup. Avant d'offrir à son tour un cadeau à O'Brien (71'), sur un deux-contre-un d'école, pour parfaire son œuvre nocturne. Pour compléter le côté statistique de ce sacré bonhomme, on peut souligner qu'il a effectué 17 courses balle en main, soit 5 de plus que Mike Brown, l'arrière de Leicester, ou 6 de plus de son troisième ligne centre Jack Conan qui complète ce podium.

Magistral, le Leinster émiette Leicester et se qualifie aisément pour les demies ! \ud83d\ude2e



Le résumé > https://t.co/OCbfv08gfr pic.twitter.com/rbX6VIvyFj — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 7, 2023

Aussi, et pour contextualiser ces courses, l'homme aux 50 sélections a parcouru 130 mètres vers l'avant. Signes, s'il en fallait, du rôle central qu'il a dans cette formation irlandaise et de son omniprésence au cœur du jeu. En dehors de ces chiffres parlants, sa capacité à lire le jeu est déconcertante d'aisance. Il sait se mettre dans les meilleures dispositions balle en main, arriver au bon moment à l'endroit précis, ralentir quand c'est nécessaire et concentrer les attentions pour libérer les espaces ailleurs. Une chose à dire : chapeau bas.