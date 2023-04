Benjamin Fall a annoncé officiellement la fin de sa carrière sur ses réseaux sociaux. L'ancien ailier du XV de France (14 sélections) n'avait plus joué depuis mai 2021, avec Oyonnax.

Clap de fin pour Benjamin Fall. L'ancien ailier ou arrière du XV de France (34 ans, 14 sélections) a officiellement mis un terme à sa carrière dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Le natif de Langon (Gironde) a disputé son dernier match officiel le 22 mai 2021, lors d'un barrage de Pro D2 entre Oyonnax et Colomiers. Passé par Bordeaux-Bègles (2007-2008), Bayonne (2008-2010), le Racing 92 (2010-2014), Montpellier (2014-2020) et Oyonnax (2020-2021), Benjamin Fall a longtemps été perturbé par les blessures.

Dans un entretien donné à L'Équipe, Benjamin Fall explique notamment que ses problèmes de santé ont été l'une des principales raisons de son arrêt de carrière. "À la suite de mon dernier match professionnel, je souffrais d'une entorse sévère du ligament latéral interne du genou droit et d'une déchirure d'un ligament de la cheville droite. La convalescence a été longue. Aucune date officielle de reprise n'a été arrêtée puisque j'ai encore des douleurs. C'est en partie pour cette raison que j'ai décidé de stopper ma carrière. Ça me permet de mettre fin au massacre".

J'étais le mec à abattre

Benjamin Fall a surtout été à l'origine du premier gros transfert de l'histoire du rugby français. En 2010, le Racing 92 s'était offert l'ailier bayonnais contre la somme de 506 000 euros. Treize ans plus tard, Fall admet s'être préparé à un grand abattage médiatique après ce changement de club. "Il y avait beaucoup d'attentes me concernant. Je devais être performant par rapport à ce que j'avais coûté. Et quand ça n'a pas été le cas, j'étais le mec à abattre. Mais je n'ai pas envie de remettre en cause mon parcours. Ce que j'aimerais souligner réside dans la difficulté à gérer une carrière. Personnellement, j'y étais un peu plus préparé car mon père a fait carrière dans le basket. Il n'avait rien mis en place pour l'après-carrière et j'ai vu ce que ça a donné...".