Dafydd James, ancien international gallois, souffre de démence précoce

L'ancien international gallois Dafydd James (48 sélections) a annoncé qu'on lui avait diagnostiqué une démence précoce.

Dafydd James a annoncé à nos confrères de la BBC souffrir de démence précoce. À 47 ans, l'ancien international gallois, capé avec les Lions britanniques et irlandais, a expliqué qu'il souffrait d'attaques de panique et de crises d'angoisse à larrêt de sa carrière. "Je me demandais ce qui ne tournait pas rond chez moi", a-t-il confié. Ce pourquoi il s'est fait tester pour démence. Au-delà de ce diagnostic précoce, on lui a diagnostiqué une encéphalopathie traumatique chronique. Une dégradation cérébrale liée à des chocs répétés à la tête.

"D'un côté, ça explique sûrement ma condition actuelle, a-t-il commenté. J'ai des problèmes avec ma santé mentale." Dafydd James témoigne de "sérieux maux de têtes" et d'ennuis au niveau de la peau. "J'aimerais en savoir plus. Peut-être qu'on pourrait transmettre tout ce que l'on sait aux générations futures."

Être informé est le plus important

L'ancien trois-quarts a rejoint le groupe de 169 anciens joueurs qui ont intenté une action en justice contre les fédérations anglaise, galloise, et World Rugby. Le reproche qui leur est fait est un manque de protection des joueurs et l'absence d'informations sur les risques de la pratique du rugby à haut niveau.

"Toutes les parties impliquées ont un devoir de rendre notre sport plus sûr, de manière à ce qu'il dure dans le temps, a appelé Dafydd James. Je ne suis pas de ceux qui éprouvent de la colère et qui veulent la fin de ce jeu. Il m'a procuré tellement de plaisir ! Pour les gens qui souffrent, je pense qu'être informé est le plus important."