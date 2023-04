Benjamin Botica va terminer la saison avec Soyaux-Angoulême sous la forme d'un prêt. Le demi d'ouverture castrais rejoint le SA XV pour pallier la blessure de Matthieu Ugalde.

Renfort de taille pour Soyaux-Angoulême. Benjamin Botica va rejoindre le club charentais sous la forme d'un prêt et finira la saison sous les ordres de Vincent Etcheto. Le demi d'ouverture du Castres olympique viendra compenser la blessure de Matthieu Ugalde. En manque de temps de jeu au CO, Botica n'a joué que six matchs avec les Olympiens cette saison.

Meilleur joueur du Top 14 en 2018 alors qu'il était à Oyonnax, Botica a perdu de sa superbe et n'a jamais pu s'imposer à la place de Benjamain Urdapilleta à l'ouverture de Castres. À Soyaux-Angoulême, Ben Botica retrouvera également son frère, Jacob.