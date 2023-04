Eddie Jones, sélectionneur de l'Australie, a dévoilé son premier groupe de 33 joueurs. Avec lui viennent les premières indications de ce à quoi vont ressembler les Wallabies ces prochains mois.

Eddie Jones a communiqué son premier groupe de 33 joueurs pour un premier camp d’entraînement de trois jours sur la Gold Coast. Un groupe qui compte un certain nombre de surprises mais qui est loin d’être définitif comme l’a indiqué Eddie Jones. "Il ne s’agit pas du groupe qui ira à la Coupe du monde. Il s’agit du premier groupe pour le premier rassemblement. Vous faites partie du groupe donc vous avez une carte à jouer pour y rester."

Ils n'ont pas la mentalité de gagneur. Il nous faut des gagneurs sinon nous ne réussirons pas

"Si vous n’êtes pas dans ce groupe, c’est aux joueurs de faire l’effort pour y être. Ceux qui sont là ont répondu aux attentes au niveau volume de d’effort, de travail et des intentions. Mais ils n’ont pas la mentalité de gagneur, surtout contre les équipes néo-zélandaises. Il nous faut des gagneurs car, si on ne change pas de mentalité, nous ne réussirons pas. Je le dis et je le répète, nous avons le talent en Australie mais nous n’avons pas encore une équipe compétitive. Il nous faut travailler plus et plus intelligemment car, si l’on continue à faire ce que l’on fait, on n’ira nulle part. Il faut avoir une approche différente, s’entraîner différemment pour obtenir des résultats différents."

Le groupe comprend 6 joueurs sans sélection et 8 joueurs comptant moins de 10 sélections. 7 joueurs basés à l’étranger ont été invités à participer à des séances via Zoom. Parmi eux, 2 joueurs sont basés en France, Will Skelton (La Rochelle) et Richie Arnold (Toulouse). Les 5 autres évoluent au Japon.

Le groupe

Avants : Alaalatoa (64 sélections), Fa’amausili (3), Robertson (31), Schoupp, Slipper (127); Lachlan Lonergan (8), Porecki (10), Uelese (15) ; Frost (9), Neville (8), Swain (17), Hanigan (28), Holloway (10), Gleeson (3), Hooper (124), McReight (10), Samu (32), Valetini (30), Wilkin.

Trois-quarts : Lonergan, White (59); Donaldson (2), Carter, Gordon ; Foketi (5), Ikitau (26), Flook, Hodge (54); Jorgensen, Kellaway (21), Nawaqanitawase (3), Petaia (25), Vunivalu (1), Wright (23).

Joueurs évoluant à l'étranger : Richie Arnold, Tom Banks, Quade Cooper, Bernard Foley, Marika Koroibete, Samu Kerevi, Will Skelton.