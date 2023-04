L'émission hebdomadaire Des Mauls et Débats s'est penchée sur les huitièmes de finale de Champions Cup. Le prono se penche sur le match Toulouse - Bulls.

Pour conclure l'émission Des Mauls et Débats de ce dimanche, nous avons réalisé nos pronos de la rencontre entre Toulouse et les Bulls. D'une part, il y a le Stade toulousain qui peut compter sur un groupe complet. Et cela fait plusieurs semaines que ça n'a pas été le cas. La raison, c'est le retour de vacances des internationaux français. On retrouvera à la charnière Antoine Dupont et Romain Ntamack pour animer le jeu toulousain.

D'autre part, les Bulls étaient engagés en Currie Cup contre les Novavit Griffons ce vendredi. Au Stadium de Toulouse, ils n'auront pas leur équipe la plus compétitive. Voici l'avis de nos journalistes !

Avec Maxime Gutierrez, Nicolas Zanardi et Jérôme Prévôt.

Réalisation : Baptiste Barbat