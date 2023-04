Les Bleus ont remporté leur troisième match de poules à Hong Kong. Ils se retrouvent en quarts de finale contre l'Espagne.

Les Bleus ont parfaitement bouclé leur phase de poule, dans le tournoi de Hong Kong. Même s'ils ont eu une petite frayeur avec l'essai de Femi Sofolarin dans les derniers instants, ils sont parvenus à battre la Grande Bretagne grâce à une meilleure deuxième période. Tout était parti d'une inspiration géniale de Jefferson Joseph dont le coup de pied par-dessus l'amenait à l'essai juste avant la pause. De quoi revenir au score. Après la mi-temps, William Iraguha s'y reprenait à deux fois pour prendre l'intervalle et marquer. Le troisième essai, qui permettait aux Bleus de prendre le large, était le fruit d'une intervention de Paul Leraitre.

En quarts de finale, les Bleus affronteront l'Espagne à 4h25. Les Espagnols ont fini deuxième de la poule C (derrière l'Australie et devant les États-Unis et le Japon).