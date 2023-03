En direct. Soyaux-Angoulême - Provence Rugby : suivez le match de la 26e journée de Pro D2

Bienvenue sur Rugbyrama pour vivre la rencontre entre Soyaux-Angoulême et Provence Rugby, comptant pour la 26ème journée de Pro D2.

La mission maintien est en cours du côté d'Angoulême. Et si le SA XV parvenait à réaliser ce que peu de monde croyait en début de saison : laisser le club en Pro D2 ? En tout cas, Vincent Etcheto et ses hommes y croient, et il est difficile de leur donner tort.

Accrocheurs lors de leurs dernières sorties, les Violets sont encore devant Carcassonne, Montauban et Massy au classement.

Dans une telle situation, les matchs à domicile sont bien sûr primordiaux et la réception de Provence Rugby peut être un match clé en cette fin de saison. Les Provençaux se sont donné le droit de croire encore à une première qualification pour la phase finale en gagnant contre Colomiers et ambitionnent de faire le coup à Chanzy. Mais il semble que les locaux soient en mission.