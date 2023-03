Si des investisseurs se sont rrécemment montrés intéressés pour racheter le Biarritz Olympique à Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave, le projet semble pour l’instant à l’arrêt…

Il y a deux semaines, nos confrères de Sud Ouest annonçaient qu’un groupe d’investisseurs mené par Romain Détré, un homme d’affaires fortuné originaire de Bordeaux, était en pole position pour racheter le club du Biarritz Olympique à Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave, les propriétaires actuels. Ainsi, Détré représenterait ici plusieurs portefeuilles, dont celui de l’héritier de la famille Legrand (Monsieur Verspieren), une des plus importantes fortunes du pays.

Selon nos informations, le groupe d’investisseurs (la société RICA) avait d’ailleurs placé, dans le but d’acquérir le BOPB, 5 millions d’euros sous séquestre. Mais que s’est-il passé, depuis que le nom de Détré a basculé dans le domaine public ? Celui-ci a effectivement rencontré à Bordeaux Jean-Baptiste Aldigé, lequel lui a exposé les grandes lignes du fonctionnement du club ainsi que les principaux fondements politiques du rugby français. A l’issue de ce rendez-vous d’une durée de quatre heures, aucune offre n’a pour autant été formulée par les repreneurs potentiels.

Qu’attendent-ils donc, alors ? D’un côté, il semble que Romain Détré et les gens qu’ils représentent exigent des documents complémentaires et relatifs aux comptes courants du club. De l’autre, certaines proches du dossier assurent que l’intégralité des pièces a été fournie et que l’argument avancé par les acquéreurs potentiels est une façon élégante de se dédire. Qui croire ? Et que penser ? Détré a-t-il soudainement pris conscience du coût de fonctionnement réel d’un club de rugby ? Par ailleurs, est-il oui ou non un des trois repreneurs potentiels dernièrement cités sur Rugbyrama par la maire de Biarritz, Maïder Arosteguy ? Difficile à dire…

Du côté d’Agen, Fonteneau attend Aldigé...

Toujours est-il qu’à l’heure où nous imprimons ces lignes, le projet de rachat du BOPB semble à l’arrêt et pour les uns et les autres, le temps presse : si d’une part, Romain Détré et son groupe d’investisseurs souhaite être propriétaires du Biarritz olympique, l’opération doit se concrétiser dans les semaines à venir ; et si de l’autre, Jean-Baptiste Aldigé a le désir de reprendre Agen la saison prochaine aux côtés de Louis-Vincent Gave, il doit vendre le BOPB au préalable. Sans cela, il n’aura comme autre choix que de poursuivre son aventure sur la Cote basque... et très probablement avec un budget de fonctionnement largement inférieur à ce qu’il est actuellement.