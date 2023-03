L’équipe nationale japonaise, sensation de la Coupe du monde 2019 à domicile, aura comme camp de base le stade Ernest-Wallon de Toulouse – où elle jouera deux matchs – lors de l’édition à venir. La convention a officiellement été signée en ce début de semaine.

Ce lundi, la convention d’accueil du Japon à Toulouse – que l’équipe nationale nipponne a choisi comme camp de base pour la prochaine Coupe du monde – a officiellement été signée dans les locaux du stade Ernest-Wallon, en présence notamment du président du Stade toulousain Didier Lacroix, du président par intérim de la FFR Alexandre Martinez, du président du GIP France 2023 Jacques Rivoal, de l’adjointe à la mairie de Toulouse chargée des sports Laurence Arribagé ou du vice-président de la région Occitanie en charge de l’éducation, l’orientation, la jeunesse et les sports Kamel Chibli. « C’est un honneur pour le Stade toulousain d’être au cœur de cette Coupe du monde et une fierté d’y participer activement en tant que camp de base », a indiqué Didier Lacroix. La délégation japonaise - qui disputera deux de ses matchs au Stadium de Toulouse pendant le Mondial - arrivera sur place le 2 septembre et dormira à l’hôtel du Golf de Seilh. Et c’est bien dans les installations habituelles du Stade toulousain que les joueurs nippons se prépareront. « Notre équipe professionnelle ne sera pas là à ce moment-là puisque les trois premières journées de championnat auront lieu avant la Coupe du monde et nous avons même demandé à ne pas jouer à domicile le premier week-end de septembre », a ajouté Lacroix. Les « Brave Blossoms » auront donc l’intégralité du centre d’entraînement à disposition, ainsi que le terrain principal et celui d’entraînement, pendant quatre semaines.

« Les gens ont envie de nous voir dans le top 8 »

Forcément, c’était aussi un instant particulier pour Kensuke Iwabuchi, le président de la Fédération japonaise également présent, lui qui a évolué une saison en tant que joueur du côté de Colomiers dans les années 2000. « C’était il y a vingt, alors désolé pour mon français », a-t-il souri, avant de livrer son sentiment : « C’est un honneur très spécial pour nous de revenir à Toulouse pour la Coupe du monde, après avoir eu l’opportunité d’affronter la France ici en novembre dernier. Toulouse a toujours été un endroit idéal pour le rugby japonais, nous avons une grande histoire ici et de très bonnes relations avec tout cet environnement. C’est une sorte de deuxième maison pour nous, en France. »

Et ce le sera d’autant plus que près de 30 000 Japonais sont attendus dans la région toulousaine pendant le Mondial sur des séjours jugés longs, avec donc un impact économique conséquent pour la région. « Les fans de rugby ici sont pleins d’énergie et beaucoup de Japonais ont envie de venir sur place pendant l’événement, a ajouté Iwabuchi. Je suis certain que les Toulousains vont supporter la France mais aussi que leur deuxième équipe favorite sera le Japon. » Une nation pour qui la compétition a pris une nouvelle dimension cette semaine, elle qui nourrira de grandes ambitions en septembre prochain : « Honnêtement, les quatre matchs de poule contre le Chili, les Samoa, l’Angleterre et l’Argentine seront de haut niveau. Mais nous avons atteint les quarts de finale lors de l’édition 2019 et nous espérons en faire de même. Franchement, au pays, les gens ont envie de nous voir encore dans le top 8 et les joueurs sont prêts. C’est un beau défi. Nous avons progressé depuis plusieurs années entre notre victoire contre l’Afrique du Sud à Brighton en 2015 et les résultats de 2019 mais, contrairement aux autres grandes nations qui ont une longue histoire de réussite, nous n’avons que deux bonnes Coupes du monde derrière nous. Nous voulons continuer dans cette voie. »