Avant son premier match contre l’Italie, la demi de mêlée du XV de France Pauline Bourdon évoque cette nouvelle ère, la nouvelle ambiance qui règne au sein du XV de France, sa complicité avec son ancienne coéquipière de Bayonne Carla Arbez qui jouera dimanche en 10, et les objectifs fixés en cette année de transition.

Comment s’est passée votre dernière semaine de préparation ?

Nous avons davantage analysé l’équipe d’Italie, et avons mis en place les combinaisons et les systèmes spécifiques : les semi-attaques pour les trois-quarts, touches à sept et à six pour les avants, ainsi que le système défensif.

Quel regard portez-vous sur cette équipe italienne ?

Leur staff a changé, donc on ne sait pas si elles ont fait évoluer leur projet de jeu ou pas. En tout cas, cela reste une équipe qui ne lâche jamais rien et qui pratique un jeu difficile à cerner : elles jouent un peu dans l’axe, en verticalité, avec des mauls furtifs… C’est une équipe imprévisible et ce n’est jamais facile d’affronter ces formations. L’Angleterre, à l’inverse, possède des systèmes prédéfinis qu’elles reproduisent très souvent.

Avez-vous vraiment le sentiment d’avoir débuté une nouvelle ère depuis la dernière Coupe du monde ?

Totalement. C’est un nouveau projet, les filles ne se posent pas de question. On essaye de l’assimiler au plus vite car il y a beaucoup d’infos. Je vois les filles concentrées, déterminées à avancer ensemble et c’est une nouvelle dynamique par rapport au dernier Mondial.

Cela vous offre un vent de fraîcheur ?

Absolument. Beaucoup de petites jeunes sont entrées dans le projet, Carla (Arbez, ndlr.) apporte sa gestion entre donner du tempo et calmer le jeu… Les jeunes se sont bien intégrées donc c’est top.

Et au niveau des relations avec le staff ?

Tout est plus carré. Ils ont leurs idées en place, leur système en place et c’est professionnel. On sait où on veut aller ensemble et tout le monde tire dans le même sens. Il y a une grande différence avec le Mondial.

Vous allez former la charnière avec Carla Arbez, avec qui vous avez joué à Bayonne, comment la décririez-vous ?

Carla c’est une fille posée, calme, mais qui joue toujours juste. Elle a beaucoup progressé depuis que nous avons joué ensemble à Bayonne. Elle a mûri. C’est quelqu’un qui sait jouer les bons coups, qui attaque les bonnes zones et qui possède une bonne lecture du jeu. Humainement, elle est très calme et presque timide mais elle sait s’imposer. On l’a vu ces semaines : elle prend la parole sur le terrain pour connecter les joueuses et les place autour d’elles.

Elle va vivre sa première sélection, vous essayez de l’accompagner ?

Au maximum oui. Car avec Jessy (Trémoulière, ndlr.), nous sommes les deux "vieilles" à la charnière ! On leur apporte le plus de billes possibles et de les décharger sur certains secteurs. En tout cas nous avons déjà de bons repères en commun avec Carla : je la trouve facilement, je connais sa voix par coeur. Même si nous n’avons pas joué ensemble depuis longtemps, je sais exactement comment elle joue. C’est forcément un plus pour nous deux.

On veut retrouver ce jeu de trois-quarts que l’on avait un peu perdu

Quel jeu sommes nous en droit d’attendre de la part du XV de France Féminin ?

Beaucoup de jeu, avec beaucoup de prises d’initiatives. Des semi-attaques avec des systèmes en bout de ligne qu’on avait peu l’habitude de voir jusqu’alors, et plus d’alternance avec le jeu au pied. On veut retrouver ce jeu de trois-quarts que l’on avait un peu perdu.

Vous regrettez deux absentes notables avec Madoussou Fall et Romane Ménager, qui étaient des porteuses de balles prioritaires. Cela vous inquiète ?

Déjà, nous sommes tristes pour elles et notamment pour Madoussou qui va manquer l’intégralité du Tournoi. C’est une grande perte pour nous mais derrière, il y a des filles de qualité qui vont la suppléer. Et on espère que Romane sera remise à temps pour réintégrer le groupe en deuxième partie de Tournoi. Charlotte (Escudero) fait un très bon début de saison avec Blagnac. Ce n’est pas le même profil que Romane, mais j’ai confiance en elle. Et on a densifié d’autres postes de notre pack.

Quels objectifs vous êtes vous fixés en sachant que vous vous trouvez dans une période de transition ?

On veut assimiler ce projet le plus vite possible et le mettre en place sur les matchs qui arrivent pour nous rendre à Twickenham avec le maximum d’armes possibles pour affronter les Anglaises pour le compte de la dernière journée. Nous avons des objectifs pour chaque bloc, mais celui qui est transversal à l’ensemble de la compétition porte sur la défense : nous voulons être la meilleure défense du Tournoi.