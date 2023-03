Le duo de sélectionneurs Gaëlle Mignot-David Ortiz ont dévoilé ce midi le XV de départ qui affrontera l’Italie dimanche à 16 heures pour la première journée du Tournoi des 6 Nations féminin. La Girondine Carla Arbez est titulaire à l’ouverture, tandis que la Grenobloise Manae Feleu monte en deuxième ligne.

Comme nous l’indiquions dans les colonnes de Midi Olympique, c’est bien la jeune Girondine de 23 ans Carla Arbez qui va mener l’attaque du XV de France pour ce premier match du Tournoi des 6 Nations féminin. En l’absence de Caroline Drouin, repartie à VII, et de Lina Queyroi, opérée de l’épaule et qui vient tout juste de reprendre l’entraînement avec son club de Blagnac, l’encadrement du XV de France féminin a choisi de faire confiance à la demi d’ouverture des Lionnes du Stade bordelais pour aiguiller le jeu des Bleues. Elle formera la charnière avec son ancienne coéquipière de Bayonne et aujourd’hui Toulousaine, Pauline Bourdon.

Devant, on note plusieurs changements dans la hiérarchie de chaque poste par rapport à celle en vigueur lors de la dernière Coupe du monde. En première ligne, Annaëlle Deshaye et Agathe Sochat gardent leur place de titulaire mais Assia Khalfaoui prend du galon et a été préférée à Clara Joyeux, hors groupe. En deuxième ligne, Manae Feleu a été choisie pour épauler la capitaine Audrey Forlani. En troisième ligne, le staff a ajouté un maximum de porteuses de balle avec les présences de Charlotte Escudero et Emeline Gros, auxquelles on ajoute la non moins puissante flanker de Blagnac Axelle Berthoumieu. De quoi compenser l’absence temporaire de Romane Ménager, qui devrait revenir sur la deuxième partie du Tournoi.

Arbez aux commandes, Banet de retour, Hermet sur le banc

Plusieurs changements sont à noter derrière, aussi. Au centre, l’indéboulonnable Gabrielle Vernier sera accompagnée de Marine Ménager, préférée à Maëlle Filopon qui prendra place sur le banc. Aux ailes, il faut noter les retours des deux Montpelliéraines Cyrielle Banet et Caroline Boujard qui étaient avec Audrey Forlani les grandes absentes du dernier Mondial en Nouvelle-Zélande. À l’arrière, la Blagnacaise Emilie Boulard conserve sa place de titulaire.

Sur le banc, on trouve plusieurs joueuses puissantes qui devraient impacter les Italiennes à leur entrée en jeu comme Célia Domain, Coco Lindelauf ou Rose Bernadou. On trouve aussi la jeune deuxième ligne Maëlle Picut dont le staff pense le plus grand bien, ainsi que l’ex-capitaine Gaëlle Hermet. Sa relégation sur le banc est un évènement en soi, et interroge car on craint qu’il manque un profil aérien comme le sien dans l’alignement titulaire. Alexandra Chambon, Jessy Trémoulière et Marie Dupouy complètent un banc classique en 5-3.