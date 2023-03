À deux jours de l’entrée dans la compétition, le board du XV de France féminin a justifié ses choix de la composition d’équipe qui défiera l’Italie à Parme ce dimanche à 16h00. Le duo formé par Gaëlle Mignot et David Ortiz est notamment revenu sur les décisions concernant Carla Arbez et Gaëlle Hermet.





Carla Arbez, une forme de récompense

Malgré son inexpérience du niveau international, les cosélectionneurs des Bleues, Gaëlle Mignot et David Ortiz ont choisi de confier les clés du camion à la jeune bordelaise, Carla Arbez (23 ans) qui fêtera sa première cape avec le numéro 10 ce dimanche. Une décision qui selon les dires de Gaëlle Mignot vient récompenser un début de saison étincelant de sa jeune joueuse : "Carla réalise un excellent début de saison avec son club et malgré son statut de novice, elle a largement les capacités pour mener à bien son rôle dans cette première affiche du Tournoi. On l’avait déjà convoqué par le passé et aujourd’hui elle répond aux attentes et aux besoins de l’équipe." Si la concernée va connaître le premier Tournoi de sa carrière, elle sera néanmoins accompagnée par une des cadres de ce XV de France féminin en la personne de Pauline Bourdon, titularisée à la mêlée.

Le choix de l’expérience, une décision factuelle

Si Carla Arbez et Maëlle Picut seront bien titulaires dimanche sur la pelouse de Parme, ce seront les deux seules inexpérimentées présentes sur la feuille de match avant le coup d’envoi. L’encadrement des Bleues mise donc sur l’expérience d’un groupe pour débuter ce nouveau chapitre des féminines. Un choix qu’a justifié David Ortiz comme logique au vu des performances de ses joueurs dans leurs clubs respectifs : "C’est plutôt un choix factuel. Sur ce premier match, il n’y a que deux jeunes joueuses qui débuteront, peut-être plus sur les suivantes. En attendant, au vu de l’état de forme et des performances, ce sont celles qui ont plus d’expériences qui entameront cette édition 2023." C’est donc une équipe avec des actrices évoluant sous ce maillot bleu depuis quelques saisons qui ouvrira le bal de la nouvelle ère Mignot - Ortiz face à l’Italie.

Hermet sur le banc, le choix de la diversité en troisième ligne

En troisième ligne, quelques surprises. Gaëlle Hermet, l'ancienne capitaine des Bleues, va débuter sur le banc. Le staff a préféré aligner des profils plus puissants comme ceux de Charlotte Escudero et Axelle Berthoumieu, qui ont été préférés à celui, plus aérien, de la Toulousaine. Pour expliquer cette décision, l’ancienne internationale Gaëlle Mignot a parlé de la volonté de jouer avec des profils plus diversifiés à ces postes : "Nous, dans notre philosophie, on souhaite associer des profils de joueuses différents. Gaëlle à un style plutôt aérien, et Axelle plus terrien, tandis que Charlotte, elle est plus hybride. On voulait cette diversité et c’est pourquoi on a fait le choix de titulariser une fille comme Axelle." Présente sur le banc au coup d’envoi, l’ancienne capitaine française apportera toute son expérience lors de son entrée en jeu sur la pelouse.

Forlani, une capitaine courage

Révolution aussi au poste de capitaine. Gaëlle Hermet, sur le banc donc, cède son brassard à Audrey Forlani. La deuxième ligne qui évolue sous les couleurs de Blagnac va donc avoir la lourde charge de guider la sélection tricolore durant ce Tournoi des 6 Nations 2023. Cette nouvelle responsabilité comme le précise son staff est due par les cases qu’elles cochaient en termes de "valeurs, d’état d’esprit et de ses qualités de combattante." justifiait David Ortiz. "C’est également dû à son passé et de son expérience du niveau international." Une belle récompense pour une joueuse qui fait son retour dans cette équipe après avoir manqué la Coupe du monde.