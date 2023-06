Pour la réception de sa bête noire, l’Union Bordeaux-Bègles ne pourra pas aligner son ouvreur vedette Matthieu Jalibert. Ce dernier est blessé à la cheville pour plusieurs semaines.

L’annonce de sa blessure a fait grimacer plus d’un Girondin : Matthieu Jalibert ne sera pas de la partie face à La Rochelle samedi. Blessé à la cheville lors d’un entraînement à haute intensité du XV de France il y a deux semaines, le principal atout offensif de l’UBB doit rester au repos et sa présence pour le match face au Racing 92, mi-avril, est encore compromise. Alors cette absence est-elle vraiment catastrophique pour Bordeaux-Bègles ?

D’un point de vue global, elle est au moins embêtante. Jalibert est le principal animateur du jeu bordelais et avait notamment fait beaucoup de bien lors de sa dernière apparition en championnat, sur la pelouse de Brive. Ses prises d’initiatives et son sens du jeu avaient permis à des Bordelais malades offensivement de trouver davantage de solutions pour marquer des essais et s’imposer. « Matthieu est quelqu’un qui amène beaucoup de vitesse, beaucoup de créativité », nous confirmait Frédéric Charrier. Avec son ouvreur sur le terrain cette saison en Top 14, l’UBB tourne d’ailleurs à 2,2 essais par match. Une moyenne baissée à 1,7 essai inscrit sans sa présence. Ce dernier chiffre est en plus largement amélioré par le dernier match des Bordelais sans Jalibert, contre un Perpignan remanié, dans lequel six essais ont été inscrits.

Moins de 35% de victoires sans Jalibert

Toujours au niveau statistique, il est aussi intéressant de remarquer que sur les deux dernières saisons, l’UBB compte 60 % de victoires avec son ouvreur sur la pelouse. Sans lui, le ratio de victoires chute à 34,6 %. Mais ce qui fait que les Bordelais devraient s’inquiéter, c’est que Jalibert était tout simplement absent lors des cinq dernières défaites des Girondins contre La Rochelle. Un fait assez fou lorsqu’on sait qu’il était présent lors du succès des siens au match aller, à Marcel-Deflandre. D’ailleurs, dans sa carrière, Jalibert possède un bilan positif face aux Maritimes, avec trois victoires en cinq matchs. Alors oui, nous devrions convenir que l’absence de l’international tricolore met l’UBB en danger. Mais la vérité du terrain n’est pas celle des statistiques…