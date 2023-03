Ce samedi soir, Bordelais et Rochelais se retrouvent lors de la 21e journée de Top 14. Si une grosse bataille est évidemment attendue sur le terrain, cela devrait aussi être le cas en tribune, puisque le match se jouera devant plus de 42 000 spectateurs au Matmut-Atlantique.

À derby de l’Atlantique, nous pourrions préférer le terme derby des publics pour qualifier cet UBB - Stade rochelais. Car oui, Bordeaux et La Rochelle sont deux villes dans lesquelles le rugby prend de plus en plus de place et attire de plus en plus de monde. La preuve, l’Union Bordeaux-Bègles détient aujourd’hui la meilleure affluence d’Europe, avec près de 25 000 spectateurs en moyenne. De l’autre côté, le Stade rochelais peut se targuer de voir Marcel-Deflandre à guichets fermés lors de chaque match. C’est d’ailleurs sur ce point que vient la "brouille" entre fans Bordeaux&Blanc et amoureux Jaune et Noir. Si les Girondins se vantent d’avoir la meilleure affluence d’Europe, les Rochelais répondent que c’est en grosse partie grâce au Stade Chaban-Delmas, qui peut accueillir plus de 32 000 spectateurs lors de chaque événement.

Le Matmut-Atlantique pour davantage de pression

Cette petite querelle anime d’ailleurs souvent les affrontements entre Bordelais et Rochelais, qui prennent une dimension sportive supplémentaire depuis quelques saisons. Et ce samedi, alors que les deux clubs luttent pour une place dans le top 6, c’est au Matmut-Atlantique que la bataille aura lieu. Une délocalisation qui n’a forcément rien d’un hasard, quand on sait que le déplacement à Bordeaux est le plus court de la saison pour les Maritimes. D’ailleurs, plusieurs milliers d’entre eux sont attendus parmi les 42 115 spectateurs qui envahiront l’habituel antre des Girondins de Bordeaux. Afa Amosa, troisième ligne d’Agen depuis peu, est passé par les deux clubs. Il est un témoin privilégié de cette rivalité. "Ce sont deux équipes qui sont spéciales grâce leur public, convenait le Samoan. D’ailleurs, j’ai joué deux fois au Matmut-Atlantique ! Une fois avec La Rochelle et une fois avec l’UBB. Ces matchs se jouent comme une finale : il y a la même mentalité, la même énergie. Dans le stade en plus, il n’y a pas que des Bordelais, il y a beaucoup de supporters rochelais. Je dirai même que c’est un derby équivalent à celui de la capitale entre Paris et le Racing 92."

"Je n’ai jamais ressenti autant de sensations sur un match"

Celui qui a joué ces matchs dans les deux camps, mais qui a aussi porté le maillot de Bayonne plus tard dans sa carrière, a connu de nombreux stades dans sa vie. Mais si on lui demande si l’UBB et La Rochelle possèdent les deux meilleures ambiances de France, le numéro 8 répond sans hésitation : "Oh oui, bien sûr ! Même les joueurs qui ne jouent pas pour La Rochelle et l’UBB sentent l’atmosphère et l’ambiance particulière. En plus, à La Rochelle, les supporters sont tout le temps gentils, même lorsqu’on a perdu. À Bordeaux c’est un peu pareil mais il y a quelques supporters plus difficiles. C’est peut-être parce qu’il y a le mix entre le foot et le rugby là-bas." Ce que souligne ici Afa Amosa, c’est que La Rochelle est une ville plus petite, et donc plus familiale, dans laquelle le rugby règne en maître face aux autres sports. Surtout depuis le sacre des Maritimes en Champions Cup. À Bordeaux, métropole plus imposante, le football est davantage implanté et marche sur les plates-bandes du rugby. "Ce sont donc deux ambiances différentes mais dans les deux cas, il y a beaucoup de passion."

Afa Amosa a joué pour La Rochelle et pour l'UBB Icon Sport - Icon Sport

Pour samedi et le duel au Matmut-Atlantique, le record d’affluence sera battu pour un match de l’Union Bordeaux-Bègles. Une situation qui rendra le match si particulier qu’Amosa prévient les acteurs qui fouleront la pelouse : "Jouer là-bas, c’est un truc de fou. C’est comme une arène de gladiateurs. Quand on rentre, tout le monde crie et sur le terrain, c’est la guerre. Après le match, dans les vestiaires, tout le monde est fatigué. Même quand on gagne, personne ne parle parce que tout le monde est mort de fatigue (rires). C’est une atmosphère incroyable. Personnellement, je n’ai jamais ressenti autant de sensations sur un match. Même quand je le compare au match que j’ai fait pour les Samoa à la Coupe du monde, le Matmut-Atlantique reste ce que j’ai vécu de plus fort." Ce derby des publics risque d’être aussi chaud en tribunes que sur le terrain…