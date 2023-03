Pourtant parmi les favoris au top 6 pour la fin de saison, Toulon, le Racing 92 et Montpellier sont pour le moment hors des clous. Les trois clubs se déplacent ce week-end, dans une journée sous haute tension dans la course à la phase finale.

Et si nous vous avions dit en début de saison que Toulon, le Racing 92 et Montpellier ne se qualifieraient pas pour la phase finale ? L'auriez-vous cru ? Difficile de le penser. Surtout lorsqu'on sait que le MHR est champion en titre, que les Franciliens n'ont pas manqué le top 6 depuis leur accession en 2009 et que les Rouge et Noir courent après une qualification depuis 2018. Mais il s'avère que pour le moment, le compte n'y est pas pour trois des cadors d'un championnat encore très relevé cette saison. La très belle saison de l'Aviron bayonnais n'est notamment pas étrangère au "mauvais" classement des trois principaux intéressés. Il y a aussi une histoire de dynamique, qui ne plaide pas en faveur des Montpelliérains particulièrement. Avant de s'imposer face à Clermont lors de la dernière journée, les hommes de Philippe Saint-André restaient sur une série de six matchs sans victoires ! Une situation qui avait même fait du duel contre Clermont un match crucial pour que les Cistes ne glissent pas dans la course au maintien.

Les trois se déplacent ce week-end

Du côté de Toulon, la dynamique est, au contraire, très bonne. Seulement, ceux qui restent sur six succès lors des sept derniers matchs peuvent regretter leur début de saison moyen, qui fait qu'ils sont actuellement en retard sur leurs concurrents. Aussi, Toulon possède désormais un calendrier plutôt difficile avec des déplacements à Lyon, à Castres et au Racing 92 et des réceptions de l'UBB, La Rochelle et Perpignan. Pour ce qui est du Racing 92, le club paye encore son inconstance, qui lui joue des tours cette saison. Pour trouver une place au sein du top 6 en fin d'année, il faudra être plus régulier même si, là aussi, le calendrier n'est pas aisé.

À six journées de la fin, Castres, Perpignan, Pau et Brive luttent en bas de tableau pour éviter la descente.... On fait le point ! ?https://t.co/zxqJVlKZ8q — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 21, 2023

D'ailleurs ce week-end, lors de la 21e journée de Top 14, le Racing 92, mais aussi Montpellier et Toulon évolueront à l'extérieur. Trois déplacements très importants si ces cadors ne veulent pas être encore distancés au classement et qui fait même guise de dernière chance pour le MHR, qui se rend à Perpignan. La course au top 6 concerne beaucoup d'équipes et même les gros poissons ne sont pas assurés de terminer dans le bon wagon...