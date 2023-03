6 NATIONS 2023 - Lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2023, Français, Irlandais et Écossais se sont particulièrement illustrés. C'est donc normal que nous retrouvons des joueurs de ces trois sélections dans le XV de la semaine de Midi Olympique.

Côté français, Thomas Ramos, Gaël Fickou, Romain Ntamack, François Cros, Uini Atonio et Cyril Baille sont présents dans cette équipe qui a fière allure. On compte aussi la présence de cinq Irlandais, dont le talonneur Dan Sheehan qui a inscrit un doublé et a été élu oscar de la semaine par Midi Olympique.