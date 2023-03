Derrière un grand joueur, il y a toujours une belle et longue histoire. C’est en compagnie de BKT, expert des pneus agricoles et fournisseur officiel de la Coupe du monde de rugby France 2023, que Midi Olympique est parti sur les traces de Charles Ollivon pour le deuxième épisode de "Terres de rugby". Rendez-vous à Saint-Pée-sur-Nivelle, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour en apprendre un peu plus sur le troisième ligne du Rugby Club Toulonnais, vice-capitaine des Bleus.

Après Antoine Dupont, mis en lumière lors de l’épisode 1, c’est au tour de Charles Ollivon d’être passé au crible. Nous nous sommes rendus au cœur du Pays Basque, à Saint-Pée-sur-Nivelle, ville dans laquelle le Toulonnais a grandi et débuté le rugby… avec un certain Maxime Lucu, lui aussi international. Place forte du rugby, Saint-Pée-sur-Nivelle a en effet une particularité unique : celle d’être le seul village de France d’où sont issus 2 internationaux en activité ! Quoi de mieux pour dénicher quelques anecdotes croustillantes que le stade de la ville, au plus près de la pelouse et des vestiaires qui ont vu grandir le désormais Grand Charles. Ont été interviewés Ximun Lucu, frère de Maxime et ami de Charles lui aussi ex-rugbyman professionnel de retour au pays sous le maillot de Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi que les deux co-présidents du club de Régionale 2 : Mikel Guerendiain et Clément Ozcoidi qui ont tous vu grandir le phénomène. Sans oublier la population locale qui a également eu son mot à dire, et des compliments à foison ! Allez, on vous invite à découvrir plus en profondeur la vie de ceux qui nous font vibrer avec le maillot frappé du coq sur les épaules : Terres de rugby épisode 2, c’est ici !