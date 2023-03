En direct. Soyaux-Angoulême - Grenoble : suivez le match de la 24e journée de Pro D2

PRO D2 - Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de ce match de la 24e journée de Pro D2 entre Soyaux-Angoulême et Grenoble.

Sortie de la zone rouge, Angoulême veut continuer de croire au maintien. Mais c'est le deuxième du classement qui débarque en Charente dans le cadre de la 24ème journée de Pro D2.

Un deuxième qui ne s'est plus incliné depuis déjà neuf journées et qui vient pour consolider sa position. Mais attention aux hommes d'Etcheto qui sont capables de tout et qui veulent à tout prix continuer en deuxième division la saison prochaine.

Au vu des forces en puissances, les Grenoblois devraient venir s'imposer...