6 NATIONS 2023 - Le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé ce jeudi la composition de l’équipe pour affronter samedi le pays de Galles au Stade de France. Après sa suspension, Uini Atonio retrouve sa place de titulaire au poste de pilier droit, Romain Taofifenua prend la place Paul Willemse, forfait en raison d’une blessure.

La titularisation d'Atonio

A partir du moment où il enchaîne les performances avec l’équipe de France depuis maintenant deux saisons, c’est un joueur qui compte de par son expérience et ses qualités intrinsèques:la force en mêlée. Il est sûrement l’un des meilleurs au monde à son poste en mêlée fermée. C’est un atout qui fait de lui un titulaire indiscutable. Ça permet à l’équipe de France d’avoir les bases. A ce jeu, les bases, c’est déterminant. Si vous n’avez pas un paquet d’avants dominants, comme c’est le cas depuis quatre que Karim Ghezal et William Servat s'occupent de la conquête, c'est compliqué d’exprimer le potentiel que vous avez. Le rugby commence devant, notamment en mêlée avec ce poste spécifique du droitier. Et puis, un mot sur Dorian Aldegheri, il passe des examens ce matin. Il est touché à la Symphyse pubienne et aux adducteurs, il est donc indisponible à l’heure où je vous parle. Il sort donc du groupe sur blessure.

\ud83d\udea8 Voici la compo des Bleus pour affronter le pays de Galles !#FRAPDG #XVdeFrance pic.twitter.com/urvVol36T5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2023

Romain Taofifenua plutôt que Charles Ollivon en deuxième ligne

Il est très important de souligner qu’on ne cherche à tromper personne. On ne cherche pas à cacher notre composition d’équipe, on cherche simplement à travailler. Si nous bougeons les lignes, si nous varions nos compositions d’équipe à l’entraînement, c’est que l’on cherche à développer notre méthode et à la rendre plus efficace. Or, nous avons senti que nous devions créer de l’émulation. Notre devoir est d’être transparent, voilà pourquoi nous vous ouvrons les portes (de l’entraînement) pour que vous puissiez (les médias) raconter à nos supporters comment nous vivons à l’intérieur. Mais tout ce qu’on a fait depuis deux semaines, c’est le résultat de la réflexion des coachs qui ont pensé qu’il fallait bouger les lignes. Voilà pourquoi nous avons fait travailler Charles Ollivon en deuxième ligne avec les titulaires par exemple.

\ud83d\ude91 Le sélectionneur des Bleus a informé que Dorian Aldegheri a dû sortir du groupe français en raison d'une blessure aux adducteurs.https://t.co/gyADXPQVaM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2023

L’objectif, c’est de développer les compétences, pour mettre les joueurs dans une zone d’inconfort. Et de tester des formules qui peuvent voir le jour en cours de match. Quand on fait un banc en 5/3, Charles Ollivon peut potentiellement jouer en deuxième ligne. Nous avons donc beaucoup travaillé de cette façon et ça nous a apporté une meilleure lecture sur le potentiel des joueurs et les différentes associations. Après, le choix de Romain (Taofifenua) sonne comme une évidence. Il est notre deuxième droitier en deuxième ligne dans notre "ranking". Jusque-là, il a toujours fait de bonnes entrées en jeu. Naturellement, il est titularisé.

Le risque d’excès de confiance après le succès de Twickenham

Le risque ? Oui. Cette équipe du pays de Galles a gagné le Tournoi il y a deux ans. Elle était cette année-là en position de remporter le grand chelem, avant que l'on ne retourne la situation. Je vous rappelle que nous étions menés de dix points à dix minutes de la fin. Nous avons gagné ce match dans les arrêts de jeu et nous leur avons enlevé le grand chelem. Mais pas la victoire dans le Tournoi. C’était il y a seulement deux ans. Ce n’est pas si loin, mais en sport ça paraît parfois très loin. Cette équipe galloise est composée de joueurs qui, pour certains, ont remporté trois grands chelems, pour d’autres ont gagné cinq Tournois.

Et quand on regarde leur équipe, les gallois ont des joueurs qui comptent plus de 100 sélections. C’est une équipe qui a toujours impressionné par ses vertus, qui laisse tout sur la ligne. Longtemps, très longtemps, elle a martyrisé le XV de France. On ne va pas s’en cacher, le match à Twickenham nous a donné beaucoup de satisfactions, mais nous avons aussi vu que nous avions des points d’améliorations. Sans aucune prétention, on peut encore mieux jouer, avec ou sans le ballon. Mieux se déplacer sur le jeu de transition. Ce match-là, avec l’intensité et la justesse que nous avons su mettre, nous a ouvert des portes et nous laisse penser que l’on peut encore être meilleur.

La possibilité de gagner le Tournoi

Nous allons nous concentrer sur nous. Pour être en capacité de gagner le Tournoi, il faudra d’abord rivaliser avec le pays de Galles. Ne nous trompons pas d’adversaire. Dans cette compétition magnifique, deux autres matchs se disputent samedi. Le dernier oppose l’Irlande, invaincu pour l’instant, et l’Angleterre que nous avons affrontée la semaine dernière. Mais notre focus est sur le pays de Galles. Sur ce match, nous tenons notre destin en main. Après, cela ne nous appartient pas.