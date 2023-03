Plusieurs joueurs sud-africains ont été poignardés et coupés ce dimanche à l'issue d'une rencontre amateur. Les faits se sont produits au coup de sifflet final dans une scène chaotique avec un envahissement de terrain par le public.

Scène d'effroi en Afrique du Sud. Trois joueurs amateurs ont été poignardés et coupés à l'issue d'une rencontre de Super 14 (championnat local sud-africain) entre les Harlequins de Port Elizabeth et Jeffreys Bay, ce dimanche, dans le sud-est du pays. Au coup de sifflet final, alors que les Harlequins ont inscrit un essai à la dernière minute sur la pelouse de Jeffreys Bay, le terrain a été envahi par des spectateurs en colère. Les joueurs blessés ont été transférés à l'hôpital. Une enquête a également été lancée, selon les informations d'Algoa FM. La police enquête sur "un cas d'agression avec intention d'infliger des lésions corporelles graves".

Un comportement "intolérable"

Mark Alexander, le président de la fédération sud-africaine a également critiqué le comportement "intolérable" et a déclaré que les sanctions les plus sévères devraient être envisagées. "Les rapports que nous avons vus sont alarmants et nous écrirons à l'Eastern Province Rugby Union pour demander des informations supplémentaires" expliquait Alexander pour Rugby365.

Eastern Province Rugby a prononcé une sanction contre le club de Jeffreys Bay, suspendant les matchs à domicile du club jusqu'à ce que l'enquête sur l'incident "déplorable" soit terminée et a envoyé une lettre au club.