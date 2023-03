CARNET NOIR - Le club de Castres a annoncé ce mercredi le décès de son entraîneur de la section féminine, Cyrille De Castro. Ancien joueur de Graulhet, il était âgé de 47 ans. Il était marié et père de trois filles.

C'est via un communiqué que le club du Castres olympique annonçait ce mercredi la terrible nouvelle : Cyrille De Castro entraîneur des seniors féminines du CO, est décédé dans la nuit, à l'âge de 47 ans, après avoir subi un arrêt cardiaque. Arrivé au sein du club tarnais en 2018, après une carrière de joueur honorable du côté de Graulhet. Après avoir pris sa retraite en 2013, l'ancien ailier s'était lancé dans le coaching. Éducateur au sein du club Graulhétois dans un premier temps, il se dirigeait ensuite vers la section féminine du CO.

"Cyrille était un entraîneur passionné et totalement investi dans sa mission, a déclaré le club tarnais. Il va laisser un grand vide au sein de l’équipe féminine et de l’ensemble du Club. Le Castres Olympique adresse ses plus sincères condoléances à son épouse Patricia, à ses 3 filles ainsi qu’à sa famille et à ses proches."

La rédaction de Rugbyrama et de Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances à ses proches.