Ce jeudi soir, le staff de Biarritz a dévoilé la composition du BO pour affronter Massy lors de la 23ème journée de Pro D2. Surprise : il ne seront que 21 à vêtir la tunique basque face aux Massicois. Une situation rare à ce niveau et qui est dûe à une vingtaine de blessés dans les rangs biarrots...

Il ont dû être nombreux à faire les gros yeux sur la côte basque ce jeudi soir. En effet, seulement 21 joueurs de Biarritz fouleront la pelouse d'Aguilera face à Massy.

Le staff du BO a dû réellement se creuser la tête pour faire face à la vingtaine de blessés qui garnissent actuellement l'infirmerie des actuels sixièmes de Pro D2. Alors en plus de nombre incomplet de rugbymen, c'est un habituel pilier, Baptiste Erdocio, qui va évoluer au talon tandis qu'un habituel troisième ligne aile, Temo Matiu, va débuter la rencontre sur l'aile gauche avec le numéro onze dans le dos.

Pour ce qui est de la première "anomalie", Erdocio doit combler les absences de Clément Renaud et surtout de Thomas Sauveterre. L'ancien Carcassonnais s'est grièvement blessé face à Provence Rugby et sera éloigné des terrains durant de longues semaines. Sur le banc, on retrouve Killian Taofifenua.

Pour ce qui est du cas Matiu, Henry Speight devait débuter la rencontre. Sauf que problème, l'international australien s'est blessé cette semaine et ne peut affronter Massy. Ce forfait vient s'ajouter à ceux d'Artru, Fariscot, Barry, Domvo... Troisième ligne moderne et dôté d'une vitesse plus élevée que la moyenne, Matiu va tenter de faire le job à un poste qui est loin de lui être familier.

Des retours et un novice sur le banc

Vous l'aurez compris, le banc du BO sera loin d'être complet ce vendredi soir. Il seront six à prendre place en bord de terrain avant le coup d'envoi.

Même si elles ne sont pas nombreuses, il y a tout de même une bonne nouvelle pour le BO. Le pilier Zakaria El Fakir devrait disputer sa première rencontre de la saison. De l'autre côté de la première ligne, Tchelidze fait lui aussi son retour à la compétition.

Les autres finisseurs se nomment donc Killian Taofifenua comme évoqué ci-dessus, Johnny Dyer, Gilles Bosch et... Clément Pérusin. Le jeune demi de mêlée de 20 ans a de grandes chances de découvrir le monde professionnel face au RCME, lui qui évoluait à Auch la saison dernière.