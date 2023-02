L'étoile de Pro D2 : Ancely, l'homme de la situation 

PRO D2 - Symbole d’une soirée où tout aura réussi aux Grenoblois face à Béziers, Clément Ancely est un joli représentant de l’état de forme actuel du FCG et des résultats remarquables enregistrés depuis le début de l’année 2023.

Contraint à faire souffler certains cadres, dans une course contre la montre engagée explicitement avec onze rencontres consécutives à disputer, le troisième ligne aile s’est distingué. Et pas n’importe où, puisque le natif de Béziers connaît les lieux sur le bout des doigts. Débutant d’abord le rugby à Servian-Boujan, un village du Biterrois, dans sa jeunesse, Clément Ancely s’est formé à partir des cadets à l’ASBH par la suite.

Ancely, symbole de la victoire

Un cheminement classique dans le secteur pour un potentiel rapidement détecté. Bayonne, puis Massy jalonnent un parcours discret mais bigrement constructif pour étoffer une carrière et disposer des armes suffisantes dans le monde professionnel. Face aux Héraultais, le flanker fut au diapason de ses coéquipiers, patient, besogneux, et létal quand il a fallu enclencher la vitesse supérieure. Bénéficiant d’un temps de jeu parfois à la portion congrue parmi une concurrence féroce au poste, le Biterrois, revenu sur le pré après un bref passage en touche, accompagnera ses coéquipiers jusqu’à l’essai de la victoire en propulsant son pilier Irakli Aptsiauri en terre promise, puisqu’il a concédé ne pas l’avoir aplati comme tout le monde le pensait. On est comme ça chez les Ancely, authentique et ne dérogeant pas à la règle. Tout comme Grenoble, qui épate en 2023.