Sans être brillante, l'Angleterre a pris le dessus sur une équipe du pays de Galles au bord de l'insignifiance. Freddie Steward et Ollie Lawrence ont été impériaux alors que Tomos Williams a manqué sa partie.

Les tops

Ollie Lawrence

Dans un style radicalement différent de Steward, le centre a été partout face au pays de Galles. Ollie Lawrence a fait parler sa puissance au centre du terrain et a fait très mal à la défense du XV du Poireau. Régulièrement servi en premier attaquant sur les lancements de jeu anglais, Lawrence s’est surtout signalé sur un grattage importantissime à la 39ème. Dans les cinq mètres anglais, le centre de la Rose a déployé ses larges bras pour annihiler une action d’essai adverse. Son essai à la 75ème a justement récompensé sa performance de haut vol.

Freddie Steward

Comme à leur habitude, les hommes de Steve Borthwick ont pu compter sur l’efficacité de Freddie Steward à l’arrière. Le joueur de Leicester a rassuré ses coéquipiers dans le fond du terrain anglais et n’a commis aucune faute majeure. Ses longs jeux au pied ont également fait mal aux trois-quarts gallois. Impérial sous les ballons hauts, le Tiger a été mordant au Principality Stadium au point d'être nommé homme du match de la rencontre.

Freddie Steward, arrière de l'Angleterre, a rayonné face au pays de Galles. ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

Louis Rees-Zammit

Pour son grand retour sous le maillot gallois, l’ailier de Gloucester a été saignant. Dès son premier ballon, Louis Rees-Zammit s’est fait reprendre par trois Anglais. Tout au long de la rencontre, Louis Rees-Zammit a été le seul éclair du XV du Poireau. Avec 126 mètres parcourus, le meilleur total du match, le Lion britannique a marqué l'unique essai du pays de Galles et a retrouvé la place qui est la sienne dans l'escouade de Warren Gatland. Insuffisant toutefois pour contrer la puissance du XV de la Rose.

Les Flops

Tomos Williams

Le numéro 9 gallois n’a pas manqué de gaz, mais il a oublié la justesse. Très vif, Tomos Williams a bien essayé d’accélérer le jeu gallois mais a mal exécuté ses initiatives. À la 27ème minute, le demi de mêlée de Cardiff est parti tout seul dans les trente mètres anglais en jouant vite une pénalité. Les Gallois ont reculé ensuite en perdant une occasion de recoller au score. Williams n’a pas non plus mis la pression nécessaire sur ses jeux au pied pour déstabiliser Steward et l’arrière-garde anglaise.

Owen Farrell

Le demi d’ouverture anglais a mal débuté sa rencontre en se faisant contrer dès la 2ème minute par Talupe Faletau et qui a mis en danger ses coéquipiers. Mais après cette bévue, Owen Farrell a régulé à la perfection le jeu d’attaque de la Rose. Si l'ouveur des Saracens a su gérer le tempo des attaques anglaises, son imprécision au pied a failli coûter très cher à son équipe. Farrell a en effet manqué deux transformations et deux pénalités qui auraient pu permettre à Steve Borthwick de respirer plus sereinement en fin de rencontre.

Owen Farrell a loupé quatre coups de pied lors de la rencontre. PA Images / Icon Sport

Leigh Halfpenny

Contrairement à son adversaire direct, Freddie Steward, l'arrière gallois a cruellement manqué d'inspiration. Moins royal sous les airs que le Tiger, l'ancien toulonnais n'a pas su mettre ses coéquipiers en bonne position. Avec seulement 54 mètres gagnés ballon en main, Leigh Halfpenny n'a pas opéré de relances assez tranchantes pour perturber les hommes de Steve Borthwick.