Dans un match pauvre au niveau des intentions de jeu, l’Angleterre a fait tomber, au Millennium Stadium, le Pays de Galles (10-20), qui enchaîne un troisième revers de rang. Le XV de la Rose a inscrit trois essais par l’intermédiaire de Watson, Sinckler et Lawrence. Les Gallois, qui sont toujours lanterne rouge, vont se battre pour éviter la cuillère de bois.

Entre un Pays de Galles larvé par des problèmes internes concernant son devenir rugbystique, et une Angleterre en pleine reconstruction, nous étions loin d’un sommet. Dans un match qui a fait la part belle à la dépossession, les équipiers d’Owen Farrell ont assuré l’essentiel en venant à bout de leur hôte du jour (10-20). Le XV de la Rose, qui ne s’était plus imposé au Millenium Stadium depuis 2017, entretient un espoir de victoire dans ce 6 Nations. Les Gallois, amorphes et sans génie, vont disputer un match de la peur en Italie, la semaine prochaine.



Dans un Millennium Stadium tendu et peu emballé par le spectacle donné par les acteurs au terme des dix premières minutes, c’est l’Angleterre qui a frappé la première. Sur leur première offensive, la bande à Borthwick a sanctionné une faute au sol de Tipuric, qui inaugure une mauvaise série dans l’exercice pour les Gallois (quatre pénalités concédées dans ce secteur de jeu dans le premier acte). À 45 mètres, face aux perches, Farrell s’est chargé de sanctionner la défense galloise (0-3, 11e).



Dans un match fait de dépossession à outrance, le ballon a longtemps brûlé les mains des joueurs. La rencontre est sortie de sa torpeur sur une soyeuse combinaison du XV de la Rose. À la suite d’une mêlée dans les 40 mètres adverses, Farrell a placé Malins, venu à sa hauteur, dans un intervalle sur un retour à l’intérieur. En bout de course, dans les 22 mètres gallois, l’ailier a eu le sang-froid de retrouver Lawrence. Sur la transformation, face à une défense galloise sur le reculoir, Watson est venu conclure en coin une offrande Dombrandt. L’ouvreur anglais a touché du bois au moment d’ajuster deux points de plus (0-8, 21e).



Sur le renvoi, les soutiens anglais, coupables d’une mauvaise attitude dans le ruck, ont offert un cadeau à Leigh Halfpenny. À 22 mètres, sur la ligne des 15 mètres, l’ex-Toulonnais a réduit l’écart à la marque (3-8, 21e). Une maigre consolation. Les Gallois ont également remercié Farrell, qui a commencé rapidement à se dérégler sur une pénalité au niveau des 40 mètres (3-8, 33e).



Il a fallu attendre les deux dernières minutes du premier acte pour voir la bande à Gatland trouver des solutions ballon en main. Pour cela, elle s’en est remise à son homme providentiel : Rees-Zammit. Dans le couloir, la pépite galloise a ramené les siens dans les 22 mètres. Mais, au moment de conclure, les avants ont perdu leur duel et la bataille au sol face à un Jack Willis stratosphérique dans ce domaine (39e).



Dans le temps additionnel, à la suite d’une percée de Thomas, les Anglais ont une nouvelle fois tué une grosse occasion adverse à cinq mètres de leur en-but. Cette fois, c’est Ludlam qui a éteint l’incendie pour ramener tout le monde aux vestiaires au terme d’une première période sans énergie (3-8, 40e+2).

L’Angleterre… au bout de l’ennui !

Dès le retour des vestiaires, les athlètes ont été lancés ! Peu servi, et assez direct jusqu’alors, Rees-Zammit est sorti de sa torpeur. Malin, l’ailier est venu chiper une passe au cordeau de Malins pour filer entre les perches au terme d’une course de quarante mètres. Grâce aux points de Leigh Halfpenny, les Gallois ont pris pour la première fois la barre de cette rencontre (10-8, 41e). Et, ce fut pour une courte durée.



À la suite d’une penaltouche de Farrell, qui n’était pas dans sa meilleure forme avec dix points manqués au pied, Genge a dynamisé un bon maul porté. Dans un duel frontal, Sinckler, malgré trois adversaires sur le dos, s’est retourné pour aplatir dans l’en-but (10-14, 45e). On s’est dit que le match était lancé pour de bon… Les intentions offensives sont tombées comme un soufflé !



De touches en mêlées, en d’innombrables coups de pied, la partie est tombée dans un faux rythme qui s’est éternisé jusqu’au terme de cette partie. Entré pour les dix dernières minutes, Alex Mitchell a réveillé ses partenaires en collant au ballon et en mettant beaucoup de vitesse. Au terme d’une action au long cours, bien construite avec des relais entre avants et trois-quarts, Ollie Lawrence a sonné le glas des espoirs gallois (10-20, 75e). L’Angleterre a même fini avec des regrets de ne pas avoir pris un point de bonus offensif tant le Pays de Galles n’a jamais semblé en mesure d'inverser la tendance de ce choc.



La semaine prochaine, l’Angleterre accueille le XV de France pour continuer à entretenir l’espoir de jouer une finale en Irlande, dans 15 jours, pour le gain du Tournoi des 6 Nations. Le Pays de Galles se devra de réagir en Italie sous peine de décrocher une cuillère de bois qui ferait tache outre-Manche.