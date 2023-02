TOP 14 - Les 18 782 spectateurs de moyenne dans les stades lors de la dernière journée (18e) constituent le record d'affluence de la saison en cours.

La Ligue Nationale de Rugby a communiqué les chiffres d'affluence de la dernière journée. Et ils sont très bons. En moyenne, 18 782 spectateurs étaient dans les sept stades de Top 14 lors de la 18e journée. Suffisant pour battre le record de cette saison 2022-2023. Cela s'explique dans un premier temps par la délocalisation du match Toulon-Toulouse au stade Vélodrome de Marseille, dont la capacité est de 67 394 places. Même si les groupes de supporters du RCT s'étaient opposés aux délocalisations, qu'elles concernent le match contre Toulouse ou celui contre La Rochelle le 6 mai prochain, le stade accueillant d'habitude les rencontres de l'Olympique de Marseille a reçu 43 803 spectateurs.

D'autre part, les autres rencontres ont attiré du monde, puisque 23 000 personnes étaient à Chaban-Delmas pour l'affiche du dimanche soir entre l'UBB et Clermont, tandis que l'Usap a enregistré une affluence record pour la réception de Pau, cruciale dans la lutte pour le maintien (13 594 spectateurs présents). Si l'on évoque souvent le taux de remplissage de 100% du Stade toulousain et du Stade rochelais, il est bon de rappeler que Bordeaux-Bègles attire 27 037 spectateurs par match en moyenne, tandis que Toulon (16 000) et Bayonne (13 000) sont très largement soutenus également.