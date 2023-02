TRANSFERTS - Le pilier international écossais Javan Sebastian se déplacera vers le nord cet été, rejoignant Edimbourg en provenance des Scarlets pour un contrat de deux ans.

Javan Sebastian va retrouver l'Ecosse et la province d'Edimbourg, après six saisons passés sous le maillot de la province galloise des Scarlets. Le joueur de 28 ans, a été sélectionné quatre fois pour l'Écosse et a fait ses débuts internationaux contre le Japon en novembre 2021.

À propos de son retour au pays, Sebastian a déclaré : " ce transfert à Edimbourg est très excitant et c'est une opportunité que j'ai vraiment hâte de saisir. Le club est vraiment ambitieux avec une équipe talentueuse et un nouveau stade génial, et Édimbourg est une ville magnifique"

Né d'un père écossais, le pilier a fait partie de l'académie des Scarlets et a représenté le Pays de Galles aux niveaux U16 et U18, avant de porter le maillot écossais.

L'entraîneur principal Mike Blair a lui déclaré : "Javan est un joueur que nous avons pu suivre depuis un certain temps et nous avons été très impressionnés par ses performances tant pour les Scarlets que pour l'Écosse. C'est un excellent joueur de mêlée, que nous voulons développer pour en faire son point fort, et il possède les compétences nécessaires pour s'épanouir dans notre environnement."