TOP 14 - Ce samedi après-midi, l'Aviron bayonnais reçoit le Stade français sur sa pelouse de Jean-Dauger. Actuels sixièmes au classement, les Basques ont l'occasion de se rapprocher du podium. En face, les Parisiens comptent bien confirmer leur dernière victoire face à l'UBB et consolider leur deuxième place.

Ce sont deux équipes du top 6 qui vont s'affronter ce samedi après-midi sur la pelouse de Jean-Dauger. Les Bayonnais réalisent une saison exceptionnelle pour un promu et restent sur un revers bonifié du côté de Toulouse. De retour à la maison, où ils sont invaincus, les protégés de Grégory Patat espèrent bien accrocher un autre gros poisson du championnat à leur tableau de chasse.

En face, les Ciel et Blanc vont retrouver des Soldats roses revigorés cette saison. Dauphins du Stade toulousain, les Parisiens restent sur un succès à l'arrachée face à Bordeaux-Bègles et sont plus que bien placés dans la course aux phases finales.

Programme TV :

Le match qui opposera Bayonne au Stade français aura lieu à 15 heures sur Canal + Sport ce samedi 18 février 2023. Cette rencontre fait partie du programme de la dix-huitième journée de Top 14.

Les arbitres :

Vivien Praderie arbitrera cette partie, il sera accompagné de M. Cayre et M. Bats tandis que M. Dellac sera à la vidéo.