Suspendu trois semaines par la commission de discipline, après avoir reçu son carton jaune reçu en Irlande (requalifié en carton rouge en commission de discipline), le pilier rochelais Uini Atonio ne pourra rejouer que pour le match de clôture du Tournoi des 6 nations, le 18 mars face au Pays de Galles (au Stade de France). Dans les faits, quatre semaines de suspension, donc, au minimum. Voici pourquoi.

Cité à comparaître pour son plaquage sur le talonneur irlandais Rob Herring (26ème minute), qui lui avait valu un carton jaune finalement requalifié en carton rouge, le pilier droit du XV de France Uini Atonio a écopé de trois semaines de suspension par la commission de discipline. Dans les faits, il ne sera requalifié (au mieux) que pour affronter le pays de Galles, en clôture du Tournoi 6 nations le 18 mars à Saint-Denis (Stade de France). Quatre semaines sans jouer, donc. Pour quelles raisons ? Il s’agit en réalité d’une succession de critères favorables mais aussi défavorables qui conduisent à ce constat.

1. De 6 semaines à 3 semaines pour "absence de circonstance aggravante"

Dans la première version, la sanction dont Uini Atonio avait écopé était de 6 semaines pour "jeu déloyal", ce qui correspond au degré moyen de gravité dans le règlement World rugby (2 semaines pour un degré inférieur, 10 semaines pour un degré supérieur). Cette suspension a finalement été divisée par deux, en raison de plusieurs facteurs favorables : « l'aveu immédiat de culpabilité du joueur, son dossier disciplinaire exemplaire et ses remords sincères » précise le communiqué du 6 Nations. In fine, on arrive donc à trois semaines.

2. Des matchs de Top 14 non-comptabilisés car le joueur était protégé

Le rugby n’appliquant pas la dissociation des compétitions dans sa procédure disciplinaire (au contraire du football, par exemple), cette sanction s’applique toutes compétitions confondues. Atonio, de façon logique, aurait donc dû être suspendu pour les trois prochains matchs à son programme, qu’importe si c’est en club ou en sélection : Castres-La Rochelle (18 février), Ecosse-France (26 février) et Pau-La Rochelle (4 mars). Ce qui lui aurait permis de postuler à la rencontre Angleterre-France, comptant pour la 4e journée du Tournoi des 6 nations. Sauf que… Dans sa communication, 6 Nations explique que le joueur est suspendu pour Angleterre-France et pour France-Galles. Du côté de l’institution européenne, qui organise la compétition, on fait savoir que "Atonio figure sur une liste de 23 joueurs bloqués pour l’intégralité du Tournoi, conformément aux accords FFR-LNR. Cette liste, la Fédération l’a transmise au comité des 6 nations." En clair : Atonio n’était pas éligible aux deux rencontres de son club, le Stade rochelais. Et comme, en rugby, "1 semaine = 1 match" quand il s’agit de suspension, Atonio écope de trois matchs. Les trois avec le XV de France : Ecosse, Angleterre et pays de Galles. Théoriquement, le Tournoi des 6 nations est donc fini pour Atonio. Sauf que….

3. Un retour probable pour le pays de Galles, encore une semaine de gagnée

Cette fois, c'est un règlement de World Rugby qui devrait finalement permettre à Uini Atonio de postuler pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations, le samedi 18 mars, contre le Pays de Galles. En effet, le Rochelais peut demander à bénéficier du programme "Head Contact Process", ce qui a été fait selon nos informations. Dès lors qu'un joueur est auteur d'une faute impliquant un coup à la tête et entraînant une suspension, il a la possibilité de suivre une formation de sensibilisation qui consiste à se soumettre à des ateliers techniques spécifiques pour corriger les attitudes. Si l'atelier est validé, l'intéressé voit alors sa suspension être réduite d'une semaine. Cela a donc de fortes chances d'être le cas pour Atonio, ce qui le rendrait disponible contre le XV du Chardon. À noter que chaque joueur n'a droit de suivre ce programme qu'une seule fois dans sa carrière.