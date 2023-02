6 NATIONS 2023 - C’est désormais officiel : le plaquage du pilier français sur Rob Herring lui a finalement valu une sanction plus lourde que le carton jaune initial que lui avait infligé M.Barnes. Uini Atonio est donc suspendu trois semaines pendant ce Tournoi des 6 Nations 2023 après la décision de la commission de discipline. Maintenant, quelles solutions s’offrent à Fabien Galthié pour la suite de la compétition ?

Après la défaite en Irlande (32-19) samedi dernier, les Bleus ont connu une autre mauvaise nouvelle ce mercredi. Si l’on pouvait évidemment s’en douter suite à sa convocation devant la commission de discipline, Uini Atonio (32 ans ; 49 sélections) a vu son carton jaune initial requalifié en carton rouge.

Il écope donc de trois semaines de suspension et ne pourrait que rejouer contre le pays de Galles pour la dernière journée. Suite à cette décision, Uini Atonio manquera donc au minimum deux matchs avec le maillot du XV de France dans ce Tournoi 2023, celui face à l’Écosse et celui en Angleterre. Mais alors, qui pourrait être son successeur pour la suite du Tournoi ?

Falatea, le finisseur idéal en pole position ?

Au vu de la hiérarchie actuelle, on pourrait logiquement se dire que Sipili Falatea fait office de grand favori pour endosser le numéro 3 d’emblée face aux Écossais. Le pilier bordelais est entré en jeu lors des deux premières rencontres du Tournoi des 6 Nations. 29 minutes à Rome et 36 à Dublin, où il avait pour mission de "finir" le match et amener son énergie.

La réflexion repose sur le fait que le joueur de l’UBB a un profil de "finisseur" parfait dans l'esprit de Fabien Galthié. Il n’a d’ailleurs connu qu’une seule titularisation en 9 sélections, c’était lors du dernier match Australie-France à l’été 2021. Quand on sait à quel point les remplaçants sont importants dans la manière de construire un match pour le staff des Bleus, la titularisation de Falatea pose donc question. Son explosivité, sa puissance, sa force : toutes ces qualités font de lui un joueur idoine pour faire la différence en fin de match.

À l’image de ses bonnes entrées récentes en Bleu face à l’Irlande par exemple (100% aux plaquages et 1 défenseur battu) ou encore lors de la tournée de novembre contre l’Afrique du Sud où il avait entre autre marqué l’essai de la victoire, sa titularisation semble donc envisageable mais d’autres prétendants toquent aussi à la porte pour débuter la rencontre face aux coéquipiers de Finn Russell.

Haouas de retour ?

Mohamed Haouas le premier. Présent en tribune lors des derniers matchs des Bleus, il est clairement l'un des choix privilégiés dans la hiérarchie au poste de pilier droit, si l’on se réfère par exemple à la liste annoncée par Fabien Galthié le 17 janvier dernier. Pour autant, il faut remonter au 6 novembre 2021 face à l’Argentine, pour voir l’homme aux 15 sélections porter le maillot bleu floqué du numéro 3. Il était entré en jeu lors du dernier Grand chelem français, face aux Anglais et aux Gallois.

Parmi les autres prétendants hors de la liste, on peut penser au chelemard Demba Bamba (24 ans ; 25 sélections), titulaire lors de la tournée au Japon cet été, qui a fait son retour d’une lourde blessure et qui performe avec son club du Lou, titulaire lors des deux dernières journées de Top 14. Dorian Aldegheri (29 ans ; 8 sélections) peut lui aussi croire à une nouvelle convocation en Bleu. Le Toulousain a déjà fait plusieurs fois la navette entre Marcoussis et la ville rose, preuve de l’intérêt du staff français à son égard.

Déjà convoqué avec le groupe élargi à Marcoussis et parmi les joueurs présents lors de la tournée au Japon l’été 2022, l’Oyomen Thomas Laclayat a lui aussi une chance d’entrer dans le groupe France.

Pour la suite du Tournoi et dès le dimanche 26 février face à l’Écosse, Fabien Galthié devra trancher entre titulariser un de ses meilleurs « finisseurs » ou faire entrer dans le XV de départ un joueur qui n’était, jusqu’ici, pas dans la rotation. Heureusement pour le staff, un vivier assez important existe à ce poste si technique et si important.