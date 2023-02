Cité à comparaître ce lundi par la comission de discipline, le pilier droit de l'équipe de France Uini Atonio va être entendu ce mercredi. En cause ? Son plaquage au dessus des épaules sur le talonneur irlandais Rob Herring. Mais que risque Uini Atonio pour la suite du Tournoi et surtout que dit le règlement ?

Le XV de France s'est incliné 32-19 en Irlande, avec les honneurs il faut bien le souligner. Dans cette rencontre de très haut niveau et de très haute intensité, les joueurs ont pu faire des erreurs. Et l'imposant pilier droit français Uini Atonio n'y a pas echappé. Son plaquage dangereux sur le talonneur Rob Herring, sanctionné d'un carton jaune par Wayne Barnes à la 26ème minute du match. Le numéro 2 irlandais avait dû quitter la pelouse pour passer un protocole commotion et avait finalement laissé sa place au Leinstermen Ronan Kelleher. Le pilier rochelais était revenu donc juste avant la mi-temps.

Ce lundi, il a été cité à comparaître mercredi 15 janvier devant la comission de discipline du 6 Nations. La raison exacte est un jeu déloyal où la loi 9.13 du règlement World Rugby est invoqué. Le règlement stipule qu'"un joueur ne doit pas plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d'une manière dangereuse. Plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules" . Si son carton jaune intial est revu en carton rouge, il sera absent pour la rencontre face à l'Écosse (dimanche 26 février à 16h).

Uini Atonio quitte le terrain temporairement après avoir été sanctionné d'un carton jaune PA Images / Icon Sport

Entre deux et dix semaines de suspension

Ensuite, en se fiant au barème de World Rugby, si le dégré inférieur est retenu, Uini Atonio pourrait bien manquer 2 semaines ou 2 matchs de compétition selon la décision finale et ne revenir donc potentiellement que pour le dernier match contre le pays de Galles. Si la comission décide de se baser sur le dégré moyen, 6 semaines ou 6 matchs de suspension pourraient être incombés au puissant pilier tricolore.

Enfin, le degré supérieur le pénaliserait 10 semaines ou matchs tandis que le degré maximal est lui fixé à 52 semaines. Une possibilité existe aussi évidemment et à ne pas exclure, il pourrait aussi être blanchi par la comission de discipline et être qualifiable pour la prochaine rencontre face à l'Écosse au Stade de France.

Le XV de France est en pause ce week-end et reprendra donc la semaine suivante pour un nouveau choc face à des Écossais en très grande forme, eux qui viendront à Paris pour tenter de conserver l'espoir de réaliser le Grand Chelem.