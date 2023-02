TRANSFERTS - Le coach sud-américain, en fin de contrat au Stade français, est très courtisé. Parmi les pistes qui s'offrent à lui, Gonzalo Quesada pourrait renouer avec le staff du XV de France.

Lorsque Gonzalo Quesada (48 ans) a quitté les Jaguares en 2020 après avoir offert à la franchise argentine une finale de Super Rugby, l’ancien ouvreur des Pumas a embrassé la mission que lui proposaient alors le docteur Wild et Thomas Lombard à Paris : après deux saisons dédiées à la reconstruction du vestiaire, Quesada a aujourd’hui hissé le Stade français, deuxième du championnat après dix-sept journées, au sommet du Top 14. Mais que fera-t-il la saison prochaine, à l’heure où Laurent Labit et Karim Ghezal arriveront dans la capitale ?

Au vrai, plusieurs pistes s’offrent aujourd’hui à Gonzalo Quesada. Après avoir récemment refusé les avances de l'USAP à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine, l'Argentin aurait-il en tête de viser plus haut ? En tout cas, Gonzalo Quesada pourrait retrouver l'équipe de France. Pour rappel, de 2008 à 2011, il était l'adjoint du trio Lièvremont, Retière, Ntamack et en charge du jeu au pied et des buteurs.

L'actuel entraîneur du Stade français fait partie d’une "short list" pour remplacer Laurent Labit, l’actuel chef de l’attaque du XV de France, aux côtés de Fabien Galthié. Cette option peut-elle aboutir ? Difficile à dire, tant le sélectionneur tricolore est actuellement sollicité pour un poste qu’il pourrait d’ailleurs lui-même occuper, au moins jusqu’au Tournoi des 6 Nations 2024... Mais comme annoncé dans les colonnes du Midi olympique, la piste du XV de France n'est pas la seule option qui s'offre à Gonzalo Quesada !