TRANSFERTS - Au-delà des très actifs Perpignan, Agen et Vannes, le marché des transferts est marqué par les tentatives du Racing 92 et du Lou de s'offrir les services d'un ouvreur Springbok et d'un troisième ligne centre des Crusaders, international avec les Baby Blacks.

Perpignan > Dubois et Acebes parmi la vague de prolongations

L’Usap a bien avancé sur les prolongations de contrat de ses joueurs cadres: le demi de mêlée Sadek Deghmache (27 ans, 2025+1), l’ailier Lucas Dubois (24 ans, 2025), le trois-quarts centre Jeronimo de la Fuente (31 ans, 2024), l’ailier et capitaine Mathieu Acebes (35 ans, 2024) et le pilier Giorgi Tetrashvili (29 ans, 2024) ont décidé de poursuivre l’aventure en sang et or.

Lyon > Un Baby Black en joker de Taufua ?

Coup dur pour le Lou : le club rhodanien ne pourra plus compter sur JordanTaufua (31 ans) cette saison. Le troisième ligne centre international samoan, touché aux cervicales, l’a annoncé dans le week-end sur Instagram : « Ma saison est terminée.» L’ancien joueur des Crusaders et de Leicester a été aligné à onze reprises toutes compétitions confondues, dont dix fois avec le 8 dans le dos. Son indisponibilité s’ajoute à celle d’un autre spécialiste du poste, Maxime Gouzou, opéré d’une rupture des ligaments croisés d’un genou, mi-janvier, tout en sachant que Beka Saghinadze est actuellement retenu avec la Géorgie. Le recrutement d’un joker au poste de 8 est devenu presque inévitable pour Xavier Garbajosa et son encadrement au regard des enjeux de la fin de saison. [...]

Agen > Trois prolongations actées, deux autres attendues

Agen continue de miser sur sa jeunesse : l’ouvreur Emile Dayral (20 ans) ainsi que les ailiers Iban Etcheverry (24 ans) et Jefferson Joseph (20 ans) ont signé de nouveaux contrats de deux saisons. Les jeunes piliers Brice Hoarau et Pierre Jouvin devraient suivre dans les jours à venir. Une incertitude plane autour de Thomas Vincent, qui veut rejoindre le Top 14 rapidement.